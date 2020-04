À Servette, la pelouse artificielle pourrait attendre un an

Au début du mois de février, pour faire suite aux votations qui d’un cheveu avaient dit non au centre de formation du Servette FC au Pré-du-Stand, le club annonçait en accord avec la Fondation du Stade de Genève, que la pelouse de la Praille allait être remplacée par un gazon synthétique cet été. Les travaux devaient s’étaler de fin mai à début août. Eh bien tout cela risque bien d’attendre un an!

Au départ, cette solution avait été prise pour des raisons pragmatiques. Il n’y avait malheureusement pas d’autre solution pour libérer de la place, pour permettre à l’équipe professionnelle dirigée par Alain Geiger, aux M21 et à Servette-FC-Chênois féminin de trouver à la Praille des conditions correctes d’entraînement. Même sur une pelouse artificielle.

Mais la crise sanitaire liée au coronavirus est passée par là. Aujourd’hui, comme tous les championnats, la Swiss Football League fait tout pour terminer la saison. Il reste 13 journées à disputer et la tendance qui se dégage pour la Suisse est claire: une reprise à huis clos à la fin du mois de mai, début juin au plus tard, pour une fin vers mi-juillet. Ce plan, pour autant qu’il obtienne l’aval des autorités bien sûr, devrait être bientôt officialisé par la SFL. D’ailleurs, la ligue a déjà averti les stades et les clubs qu’il faudrait se tenir prêts: donc être disposé à jouer à cette période et dans des enceintes capables d’accueillir des matches.

La position de Pascal Besnard

Pour le Stade de Genève, il y a une conséquence directe: si la pelouse synthétique est posée comme prévu, alors impossible de jouer à la Praille cette fin de saison qui se dessine. Alors? Alors c’est Pascal Besnard, le président du Servette FC, qui répond.

«Nous sommes au courant de ce scénario de reprise et oui, le cas échéant, cela poserait problème si les travaux pour la pelouse synthétique étaient en cours, explique-t-il. J’ai aussitôt contacté la Fondation du Stade, pour parler de ça. Je vais être clair: si le championnat devait reprendre fin mai, je souhaite que Servette puisse jouer à domicile, même si c’est à huis clos, ce qui sera inévitablement le cas au début au moins. Et puis on ne sait jamais: si le public est autorisé à revenir au stade pour les ultimes journées, cela pourrait faire de belles recettes, même si l'on est encore loin de là. Sinon, nous serions obligés d’aller à la Pontaise, le stade homologué Super League le plus proche de Genève. Je ne veux pas infliger ça aux joueurs, d’autant plus que je ne connais même pas les surcoûts éventuels. Donc il se peut bien que l’on doive reporter d’un an la pose du synthétique, étant donné que le scénario de reprise fin mai – début juin est très probable.»

Si la saison se termine en juillet, il n’y aurait en effet que deux à trois semaines de pause avant le début de l’exercice 2020-2021. Et pas assez de semaines l’hiver prochain pour la pose du synthétique. Bref, cela repousserait effectivement la «pousse» du gazon artificiel à l’été prochain.

Cela ne ferait que reporter le problème, tant Servette a besoin de places et d’infrastructures décentes pour s’entraîner et vivre, tout simplement. Le synthétique à la Praille, ce serait alors pour l’été 2021. À moins qu’une solution ne se dégage très rapidement. Du côté des Evaux par exemple. Mais rien n’est moins sûr.

Pelouse actuel: quel état?

Ou alors, un autre paramètre remettant tout en cause pourrait intervenir: l’état de la pelouse hybride actuelle (du gazon naturel pour la couche supérieure, qui s’attache à une pelouse synthétique en dessous). Le fait est qu’après deux attaques d’un vilain champignon, qui menace toujours de ressortir, elle est loin de sa splendeur originelle. Et que la question se pose: peut-elle tenir une saison complète de plus? Ou alors avec quels coûts pour lui assurer cette longévité supplémentaire.

La Fondation du Stade, qui comprend assurément la position de Servette – terminer la saison à la Praille - planche sur ces questions et ne s’exprimera que la semaine prochaine sur le sujet.