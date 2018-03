«À Servette, il n’y a pas de plan B, toute l’énergie est concentrée sur le plan A»

C’est tout le contraire d’une fuite en avant. La contemplation d’un classement qui laisse encore Servette à 11 points de Xamax (virtuellement 8 avec le match en retard à Wohlen), pourrait bien doucher les espoirs les plus tenaces, mais pas ceux des Grenat. Non, le mot d’ordre qui prévaut est simple et finalement logique, il transpire de la bouche de tous, à commencer par celle de Meho Kodro ou de Constantin Georges, le directeur général: «A Servette, il n’y a pas de plan B. Toute l’énergie est concentrée sur le plan A.»

Par «plan A», il faut évidemment comprendre: une promotion en Super League à la fin du présent exercice. Le printemps qui s’annonce gentiment après le froid est pourtant une période charnière pour plus d’un club, plus particulièrement pour qui ne sait pas encore sur quel pied danser.

Composer un groupe qui doit pouvoir se maintenir en Super League est une chose, organiser une équipe qui devrait à nouveau viser la promotion en est une autre, les deux championnats ayant des caractéristiques différentes.

La position de la direction

Mais face à cette réalité qui s’imposera tôt ou tard, Constantin Georges a une solution. «En fait, la question est un peu prématurée, justement parce que nous sommes focalisés sur la réussite de notre objectif. Nous avons bien sûr tous les outils d’analyses à disposition et nous les actionnerons au moment opportun, mais nous n’irons pas plus vite que la musique. Oui, nous anticipons, mais nous ne sommes concentrés que sur notre mission. La question du futur et des choix est légitime, je la comprends, mais en tant qu’acteurs, nous avons un rôle à jouer dans le cadre d’un scénario et c’est la seule chose qui nous importe pour le moment.»

S’il faut se douter que les dirigeants servettiens ont en tête plus d’une option, autrement dit peut-être plusieurs scénarios, il n’est en tout pas l’heure de les évoquer ouvertement. Encore moins s’ils font état d’un Servette qui serait encore en Challenge League la saison prochaine, à l’instant même où l’espoir de promotion est cultivé comme une vertu cardinale.

Kodro et le maillot de bain

Meho Kodro entretient donc lui aussi le discours ambitieux. «Il n’y a aucun cas où je penserais actuellement à un éventuel plan B, assure-t-il. Une image: je ne mets pas un maillot de bain ces jours. Autrement dit: nous sommes en hiver et je fais en fonction, je n’ai pas d’énergie à perdre en songeant à ce qui se passera plus tard. Au contraire, c’est justement en se concentrant sur le plan A que les résultats suivront et que nous réussirons.»

C’est là moins la méthode Coué qu’une véritable foi de charbonnier: Servette est réellement investi de sa mission promotion et ne veut pas s’écarter de ce chemin qu’il s’est tracé, fût-ce pour penser un avenir qu’il faudra bien un jour envisager sérieusement.

Les points d’interrogations existent aujourd’hui déjà. Ils concernent forcément le contingent au sein duquel plusieurs joueurs sont en fin de contrat au mois de juin. Ou alors ils s’attachent à ces Servettiens pour lesquels il faut lever une option ou négocier. Le fameux plan B, que tout le monde s’interdit d’envisager – mission supérieure oblige –, est là, il côtoie le plan A d’ailleurs. Qui garder, qui recruter, de qui se séparer ou pas, le tout selon la ligue qui sera celle de Servette dans quelques mois? Et avec quel entraîneur à la barre, le contrat de Meho Kodro lui-même prenant fin en juin? Sera-t-il là quoi qu’il arrive ou la promotion est-elle une condition à un nouveau contrat?

À cela aussi Constantin Georges a une réponse. Pour l’instant en tout cas. «Meho Kodro fait partie de l’objectif et nous réussirons grâce à lui.» Limpide. (nxp)