Stevanovic prolonge son contrat avec Servette

Le Servette FC, qui évoluera en Super League la saison prochaine, a prolongé le bail de Miroslav Stevanovic (28 ans) jusqu’en 2022. Initialement sous contrat avec le club grenat jusqu’au 30 juin 2020, le milieu de terrain bosnien, qui était arrivé au bout du Léman en juillet 2017, a été élu à deux reprises meilleur joueur de Challenge League.

Depuis le début de l’exercice 2018-2019, il a été titularisé à 33 reprises par Alain Geiger et a réussi dix buts et quatorze passes décisives. «C’est un signal fort pour le développement de notre club, a expliqué Constantin Georges, le directeur général du SFC, dans un communiqué. La signature de Miroslav souligne les ambitions nourries par le Servette FC pour la saison prochaine. Je lui souhaite de continuer à s’épanouir sous nos couleurs et de pouvoir démontrer son immense talent sur les pelouses de Super League.»

De son côté, le joueur a déclaré: «Ma prolongation s’est faite naturellement. Il y a avait une volonté commune de continuer l’aventure. Je me réjouis d’avoir signé un nouveau contrat de trois ans et de pouvoir découvrir la Super League avec le Servette FC.» (nxp)