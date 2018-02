Si Servette a vraiment du cœur, il doit le démontrer face à Xamax

L’idée fixe s’impose, obsédante, entêtante. Il faudrait donc croire que le Xamax-Servette de ce soir (20 h) balaie tout sur son passage, cristallise toutes les ambitions des uns et des autres, sera forcément définitif avec un résultat qui figera aussitôt les positions, pour toujours. Toute autre issue qu’une victoire condamnerait ainsi les Grenat et propulserait les Neuchâtelois immédiatement en Super League. En revanche, un succès servettien et la belle assurance de Xamax serait vouée à s’éteindre pour laisser la place libre aux Genevois.

Au-delà des orteils chers au président Binggeli, qui voulait déjà en compter quelques-uns dans l’élite pour «son» Xamax au soir d’un épilogue inespéré, il en va des raccourcis comme des mirages: ils racontent plus l’envie sourde que la réalité.

Alors oui, ce match-là a beau ne rapporter que trois points, comme toute rencontre, il n’est en aucune façon comparable aux autres. Bien sûr qu’après avoir laissé filer par deux fois la victoire, s’inclinant dans les arrêts de jeu, Servette a le besoin impératif d’un succès pour inverser la tendance. Mais il restera tant de points en jeu que la vérité de ce soir-là sera moins comptable que mentale. Et c’est sur ce plan précis que les Grenat ont l’impérieuse nécessité de marquer le terrain. Comment?

1. Afficher ses ambitions

Servette vise la promotion, comme Xamax? Il doit le démontrer dès le coup d’envoi. Pas de demi-mesure comme à Schaffhouse. La prudence est une chose, l’équilibre aussi. Mais Xamax n’est pas bête et l’a déjà montré par deux fois: si les Grenat montrent le moindre signe de fébrilité, Michel Decastel saura l’exploiter. Afficher ses ambitions, c’est agir en fonction pour prendre son destin en mains. «Gagner, ce serait envoyer un signal fort, lance Paulo De Ceglie. Nous devons montrer ce que nous avons en tête.»

2. Ne plus reculer

Lors des deux défaites de la première phase du championnat, c’est quand Servette a reculé qu’il a prêté le flanc aux velléités neuchâteloises. Être candidat à la promotion interdit ce genre de tropisme. «Mes coéquipiers m’ont parlé de ces deux rencontres, explique De Ceglie. OK, Xamax a sans doute gagné sur la fin. Mais nous sommes capables de le faire nous aussi. Comme à Schaffhouse. Perdre comme ça contre Neuchâtel, ce n’est pas une fatalité.»

3. Envoyer le bon message

Sur le terrain, le système vaut si les intentions sont visibles. Presser l’adversaire, c’est lui envoyer un message. Enlever un milieu offensif pour le remplacer par un plus défensif, par-delà les raisons stratégiques, c’est donner un signe de fébrilité. C’est comme cela que l’adversaire le «sent». Et sur ce plan, les intentions des uns, les joueurs, valent autant que celles des autres, les entraîneurs. Kodro est averti: viser les sommets, c’est l’affirmer dans ses choix et dans son coaching.

4. Des leaders présents

Gérer les temps forts (où Servette doit se montrer plus efficace) et les temps faibles (où les Grenat ne doivent pas être fébriles), c’est une chose. Pour cela, il faut s’appuyer sur des leaders. Sur ce plan, on attend plus d’un Dalibor Stevanovic, d’un Sauthier ou d’un Sarr, par exemple. L’arrivée de De Ceglie pourrait aider. «Oui, j’espère apporter quelque chose sur ce plan aussi, assure l’Italien. Un seul joueur ne changera pas les choses, il faut tous avoir cette mentalité de leader.»

Servette sait ce qu'il doit faire. L'idée d'une promotion est à ce prix.