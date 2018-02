Servette s’accroche à ses espoirs. Mais peut-il encore revenir sur Xamax?

«On n’y croit pas par obligation, on est tous persuadé que c’est encore possible.»

L’affirmation de Christopher Mfuyi raconte l’histoire d’un vestiaire accroché à ses espérances de promotion. Mais si la foi déplace des montagnes, peut-elle ébranler un Xamax qui semble inamovible? C’est toute la question. Plusieurs experts se sont penchés sur le cas Grenat. Servette voulait tout bousculer sur son passage en 2018? Il en est à deux nuls et une victoire pour trois buts marqués seulement, tous sur balles arrêtées. Insuffisant pour le moment.

De plus, «Micha» Stevanovic, le meilleur Servettien avec Sauthier, est blessé en plus d’être suspendu pour le match de ce samedi contre Aarau (19 heures). Autant dire que rien ne semble simple pour Servette.

La foi de Meho Kodro

Qu’en pense Meho Kodro, l’entraîneur grenat? Il entretient la flamme. «Je vois une équipe plus mature qu’il y a quelques semaines ou quelques mois, assure-t-il. Ce que je note, c’est que sur les trois premiers matches, nous avons tiré 49 fois au but, 29 envois étaient cadrés et nous avons obtenu 29 corners. Ce sont des chiffres. On peut toujours avoir un regard subjectif, mais ça, ce sont des statistiques. Il est certain que cela semble compliqué pour nous. Mais il peut y avoir des surprises, Xamax peut baisser d’un cran. Alors même si cela peut étonner, je dis que nous avons notre destin entre nos mains. Parce que le foot, ce n’est pas des mathématiques.»

Kodro veut y croire. Il ne peut en être autrement d’ailleurs. Mais pour qui regarde Servette depuis l’extérieur, la tendance est sensiblement différente. En réalité, e principe mathématique cher à l’entraîneur servettien, se retourne presque contre lui.

Les experts à la barre

«Non, Servette n’a plus son destin entre ses mains, tranche Bernard Challandes. Et je vais même plus loin: le problème de Servette, ce n’est pas Servette, c’est Xamax. Tout est toujours possible, on trouvera les exemples qu’il faut, mais les Neuchâtelois affichent une maturité, une sérénité, une confiance, un tel vécu positif, que je ne vois pas comment ils pourraient s’effondrer, ni comment Servette, souvent irrégulier, serait capable de pratiquement tout gagner jusqu’à la fin.»

Comme Bernard Challandes, Matteo Vanetta était présent à la Maladière lundi soir et il connaît bien la maison grenat. «Si Servette arrive à revenir au classement, ce sera grâce à… Xamax. Mais les performances des Neuchâtelois sur les deux dernières saisons montrent qu’il ne faut pas compter sur un fléchissement. Cela dit, il y a toujours une chance. Mais Servette doit montrer qu’il peut la saisir. La blessure de Micha Stevanovic va peut-être permettre de repositionner certains joueurs qui jouent presque contre nature. On peut penser à Lang, qui a montré par le passé qu’il pouvait être performant devant, à deux. Ou à d’autres. À un moment, il faut afficher ses ambitions. C’est bien beau de déborder, de centrer, mais il faut du monde dans la boîte comme on dit. Trois ou quatre joueurs.»

Gérard Castella ne dit rien d’autre. «Servette a manqué le coche de faire douter Xamax, lance-t-il. C’est dommage, il fallait jouer la «gagne» à fond et je n’ai pas senti ça. Maintenant, c’est compliqué…»

Servette en est là: accroché à ses espoirs, qui sont chimères pour d’autres. C’est justement ce qui fait la beauté d’une destinée. Encore faut-il, au-delà d’y croire, inscrire ses espérances dans le réel. Après tout, Servette n’a plus rien à perdre. (nxp)