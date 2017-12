Servette renforce son attaque avec Chagas

Servette tient sa première recrue de l’hiver. Les Grenat ont engagé l’attaquant et capitaine de Rapperswil Mychell Chagas. Avec neuf buts, le Brésilien de 28 ans est l’actuel troisième meilleur buteur de Challenge League, derrière Nuzzolo (NE Xamax) et Cicek (Schaffhouse). Il a signé jeudi un contrat de deux ans et demi sous les couleurs servettiennes.

«C’est un joueur qui connaît bien les terrains suisses et qui a prouvé ces six derniers mois qu’il avait le niveau, réagit Bojan Dimic, l’assistant de Meho Kodro. Il fait preuve d’une belle régularité depuis plusieurs années, ce qui est très important.» Que ce soit à Rapperswil, où il évoluait depuis deux ans, ou à YF Juventus auparavant, Chagas a en effet compilé 72 buts en Promotion League. «Mais c’est également un passeur qui aime bien décrocher», poursuit Dimic, faisant référence aux six assists que Chagas a délivrés en première partie de saison.

Pour Servette, qui n’a jamais remplacé Jean-Pierre Nsame, cette arrivée vient renforcer un secteur dans lequel Kodro a parfois manqué de solutions derrière Alphonse. Le SFC espère encore recruter un second attaquant ainsi qu’un latéral gauche. Actuellement en vacances, les Grenat reprendront l’entraînement le 3 janvier. Ils partiront la semaine suivante pour un camp de préparation en Algarve. (TDG)