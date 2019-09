Servette finit le premier tour dans le rouge

C’est un sentiment curieux que celui qui tord le présent pour le faire vivre dans le passé, fût-il récent. Celui qui existe dans la nostalgie des débuts, comme si la vérité d’hier devait effacer les doutes d’aujourd’hui. La réalité est plus froide: Servette a sans doute enchanté au début, porté par l’euphorie et l’effet de surprise, mais il est retombé sur terre. Le premier tour s’achève avec un bilan comptable plus qu’honorable pour un néo-promu (6e place, 10 points). Mais aussi avec une dynamique furieusement en berne, à l’image de cette défaite contre Zurich à domicile.

On veut croire qu’il s’agit là de l’apprentissage incontournable réservé à ceux qui découvrent l’élite. Que tout est fragile. Que si le but de Kone n’avait pas été annulé par la VAR après 43 secondes de jeu seulement (hors-jeu au moment de la frappe de Schalk), tout serait différent. Que si la même VAR avait vu un hors-jeu zurichois sur le but victorieux de Marchesano, après une bourde au milieu d’Ondoua, c’eût été un juste retour des choses. Or dans les deux cas, pas de miracle pour Servette.

Stevanovic expulsé

Pas plus quelques minutes après ce premier coup de massue, d’ailleurs, quand Stevanovic était expulsé. Averti dès la 11e minute, il était taxé d’un deuxième jaune par M. Dudic, plus prompt à céder aux simulations de Ceesay (numéro d’acteur pour avoir été effleuré par la main de Stevanovic) qu’à bien peser la scène.

Le morceau de bravoure, à dix contre onze dès la 37e minute, n’aura pas permis aux Servettiens de refaire surface. Zurich avait bien trop besoin de ces trois points. Et pour tout dire, Servette ne sait plus comment s’y prendre pour surprendre. Il y a comme un petit malaise qui s’est installé. Il a sûrement plusieurs origines. L’intégration de ceux qui n’ont pas suivi toute la préparation (comme Kyei ou Souici); les blessures qui rappellent l’étroitesse du banc grenat (Cognat, Sauthier actuellement, Kone, Ondoua avant); les justes équilibres à trouver, notamment sur le côté gauche où ni Gonçalves ni Séverin n’apportent de la stabilité; les schémas qui se perdent, puisqu’aucune solution ne se dessine depuis fin août.

Alain Geiger a voulu, après la défaite à Saint-Gall, donner plus de poids à son attaque, pour peser sur les défenses adverses. Contre Lugano, cela n’a pas fonctionné, les Grenat sont restés sans imagination et surtout incapable de mettre de l’intensité. Contre Zurich, ils ont commencé dans une sorte de 4-4-2, avec Wüthrich sur la gauche et c’est au moment même où le No 10 servettien était recentré que le match a basculé. Non, rien n’est désormais simple pour Servette. À considérer ce qu’il propose depuis plusieurs semaines, il est dans une dynamique du moins, gagné par une forme de passion triste qui étouffe ses envies.

Réaction nécessaire

Les Grenat ont quelques jours pour se réveiller, avant un déplacement à Neuchâtel, pour défier un Xamax qui, lui, va mieux et n’est plus lanterne rouge. Prudemment, Geiger a toujours dit que le seul objectif de la saison devait être le maintien, par-delà les flatteries de ceux qui promettaient trop vite des bonheurs européens aux Grenat. Le Valaisan a raison. Mais il lui faut trouver de quoi remobiliser les siens. Parce que Servette vient de boucler le premier tour dans le rouge, loin de son potentiel fantasmé, loin également de l’énergie qu’il faut déployer pour vivre sans danger au sein de l’élite.

Une prise de conscience et une réaction sont indispensables.

Jérémy Frick: «Le moral est un peu touché, bien sûr»

À bien peser le premier tour de Servette, Jérémy Frick est peut-être bien le meilleur des Grenat sur l’ensemble des neuf matches. On lui pardonnera volontiers quelques erreurs dans le jeu au pied, sur la durée, c’est lui qui aura été le plus constant. Et cela dit aussi la difficulté d’un SFC qui a perdu son idée de jeu en cours de route.

«Nous traversons une période de doute, tout est plus compliqué, admet le portier grenat. Le moral est un peu touché, bien sûr. Peut-être que nous nous sommes vus un peu trop beaux au début. Mais ce qui a constitué notre force n’a pas disparu, nous devons retrouver tout ça et continuer à jouer. Il ne faut pas tout remettre en question, même si cela va mal actuellement. Cette défaite face à Zurich, c’est notre plus mauvais match. Nous avons tenté de réagir à dix, mais c’était compliqué sur un terrain dans un état catastrophique.»

Ce n’est pas une excuse et il le sait. Servette, orphelin de ses propres idées de jeu, va devoir faire preuve de plus de caractère. «Nous sommes toujours un groupe fort», assure Frick. D.V.