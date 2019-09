Servette finit à dix et battu

Tout aurait pu commencer comme dans un rêve, pour un Servette en mal de certitudes. Une première action, un renvoi hasardeux de Rüegg, Schalk à l’affût pour un tir repoussé par Brecher mais suivi par Kone, qui poussait la balle au fond. Cela ne faisait même pas 45 secondes que le match avait commencé et les Grenat menaient déjà au score. Croyaient-ils.

Quelques instants plus tard, la VAR était passée par là. En annulant logiquement le but de Koro Kone, hors-jeu au moment de la frappe de Schalk, la vidéo coupait les jambes de Servette et donnait ce supplément d’âme à un Zurich mal en points qui allait réaliser la bonne opération en s'imposant.

Tout ne s’est pas joué là, mais les Grenat ont accusé le coup. Articulés dans une sorte de 4-4-2, avec Wüthrich sur la gauche, ils étaient à la peine dans l’élaboration du jeu, comme c’est le cas depuis plusieurs semaines. Geiger a ainsi changé ses plans dès la 30e, en recentrant Wüthrich, mais c’est juste après que le ciel s’est furieusement chargé de nuages pour les Servettiens. Cela a commencé par un ballon perdu bêtement par Ondoua dans l’axe, face à Domgjoni. Le Camerounais, déjà en grande difficulté à Saint-Gall et contre Lugano, laissait donc filer le Zurichois, le ballon finissant finalement sa course dans les pieds de Schönbächler. Lequel se débarrassait de Séverin pour servir Marchesano sur un plateau (tête facile, 33e 0-1). Premier coup de massue.

Le deuxième a suivi de près. Déjà averti pour une faut d’antijeu, Stevanovic prenait la balle dans les pieds de Ceesay, mais en écartant trop le bras gauche et en effleurant le visage du Zurichois. Dans un numéro d’acteur improbable, Ceesay s’effondrait alors au sol, sans doute foudroyé et défiguré devait-on croire à la voir se rouler dans tous les sens. Suffisant pour abuser l’arbitre, qui sortait aussitôt un second carton jaune devant Stevanovic, brandissant dans la foulée le rouge synonyme d’expulsion. En quatre minutes, avec la bourde d’Ondoua et le retour prématuré au vestiaire de Stevanovic, Servette se retrouvait mené au score et à dix.

C’est Wüthrich qui cédera sa place à la pause à Imeri, Geiger réorganisant les dix joueurs de champ sur le terrain. Pour ce Servette qui n’a plus rien à voir avec l’équipe joyeuse et surprenante des mois de juillet et d’août, la mission était hautement complexe durant cette seconde période. Privés de ses meilleurs techniciens, Stevanovic en premier, Cognat, blessé et Wüthrich par choix à la pause, les Grenat jouaient au courage. Pas suffisant pour décontenancer un Zurich accroché à ses trois points comme à une bouée. De son côté, ce Servette qui file du mauvais coton recule à la sixième place du classement.

Daniel Visentini, Genève

Servette - Zurich 0-1 (0-1)

Stade de Genève, 7036 spectateurs. Arbitre: M. Dudic.

But: 33e Marchesano 0-1. Servette: Frick; Rouiller, Routis, Sasso, Séverin (68e Tasar); Stevanovic, Cespedes, Ondoua, Wüthrich (46e Imeri); Kone (75e Kyei), Schalk.

Zurich: Rüegg, Nathan, Kryeziu (46e Bangura), Pa Modou; Sohm; Schönbächler, Domgjoni, Marchesano (89e Janjicic), Mahi; Ceesay (79e Kramer).

Avertissements: 11e Stevanovic (antijeu), 25e Domgjoni (jeu dur), 81e Cespedes (jeu dangereux), 90e Nathan (jeu dur), 91e Brecher (antijeu).

Expulsions: 37e Stevanovic (deuxième jaune, mais dans le visage), Blanco (entr. gardiens du SFC, réclamations)

Notes: Servette sans Cognat, Sauthier et Iapichino, blessés. Et sans Lang et Busset, convalescents.