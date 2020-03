Servette fête ses 130 ans sans emphase, le gala peut attendre

C’est peut-être d’abord une couleur, le grenat, une bannière, l’idée d’un ralliement qui traverse les âges. C’est aussi un nom, celui d’un quartier, qui s’est sculpté sa propre légende depuis les anciens temps jusqu’à nos jours, pour la transmettre comme un héritage de génération en génération. C’est surtout un club, unique comme chacun l’est, persuadé de l’être un peu plus que les autres. Le Servette FC fête ce vendredi 20 mars 2020 ses 130 ans. Un âge vénérable, mais un anniversaire sans gâteau ni personne pour éteindre les bougies, on ne sait que trop pourquoi.

Le club avait prévu, pour la venue de Young Boys ce dimanche, de mettre les petits plats dans les grands, de porter haut les couleurs, de faire honneur au passé, de se souvenir des Charmilles et de visiter l’histoire de tout un club, de toute une famille. Mais ça, c’était avant. Il faudra patienter jusqu’au mois de septembre en espérant des jours meilleurs, bien sûr. La fête aura lieu, peu importe quand finalement du moment que la mémoire demeure. En attendant, rien n’empêche la célébration ici et maintenant. Ces 130 bougies, même virtuellement, méritent d’être soufflées.

Les premiers temps

Servette, c’est donc ce club qui s’est créé à la fin du XIXe siècle, un 20 mars 1890, autour d’un sport improbable, le football-rugby. Un jeune britannique avait reçu un ballon ovale, il avait fédéré autour de lui une équipe, mais faute de combattants, il se dit que le rugby aurait été abandonné au profit du football dès la fin du siècle. L’histoire pouvait commencer, avec un ballon rond.

Pour la couleur grenat, il aura fallu attendre, vraisemblablement aux alentours de 1905. Au tout début, soit dès 1891, Servette évoluait en rouge et vert. En rouge ensuite, au début du XXe siècle ou autour. En grenat enfin. Par accident? Un maillot rouge-brun tirant sur le grenat et finalement adopté? Un choix pour se distinguer? Le fait est qu’il n’y a pas de vérité historique pour expliquer cette couleur, mais qu’elle est paradoxalement plus que tout l’identité même du Servette FC.

Le grenat, c’est effectivement cette couleur qui définit Servette par-delà les frontières. Gilbert Guyot, capitaine de l’équipe lors de l’inégalable saison 1978-1979 (quadruplé historique: championnat, Coupe, Coupe de la Ligue et Coupe des Alpes), l’a éprouvé. «Nous avons fait des stages et des matches amicaux dans plusieurs pays, se souvient-il. Nous sommes allés en Amérique du Sud, en Argentine ou au Paraguay. Nous avons aussi joué à Hong Kong un match contre la Chine. Un match nul ou alors nous avions gagné, je ne sais plus. La couleur grenat en imposait et le club était connu partout.»

Des supporters partout

En Suisse, il a même suscité des vocations outre-Sarine. Chez l’ennemi GC, en Suisse centrale aussi. «Servette a toujours été le dépositaire d’une certaine idée du jeu, cela plaisait aux fans de foot et beaucoup d’Alémaniques venaient pour nous voir et pour nous soutenir, sourit Guyot. On voyait parfois deux ou trois mille supporters alémaniques nous encourager. La plupart avaient un maillot grenat. C’était spécial.»

Pas tant que ça. Quand Servette évoluait en Promotion League, à défier Tuggen ou Köniz, certains papas ou papys nostalgiques emmenaient leur jeune descendance voir les Grenat en leur parlant du glorieux passé, flanqués de maillots de toutes les époques. Saisissement du contraste dans les yeux de ces enfants: les anecdotes fabuleuses des anciens alors confrontées à la réalité d’un club dont l’histoire aura été piétinée au XXIe siècle, par un cortège de fossoyeurs, de Marc Roger (faillite en 2005) à Hugh Quennec, en passant par Majid Pishyar.

Il faut croire que le Grenat ne meurt pas. Ni la couleur, ni l’esprit. Sous l’impulsion d’une nouvelle direction saine depuis 2015, le Servette FC s’est reconstruit une image. Sur le terrain et en dehors. Il fête aujourd’hui ses 130 de retour dans l’élite du foot suisse. À sa place. Joyeux anniversaire!

Barlie: «J’étais un gamin de l’assistance. Ce club m’a sauvé»

Un sourire, une gueule, un talent. Jacky Barlie a aujourd’hui 79 ans, des réflexes de gardien encore intacts ou presque et il demeure une figure du Servette, un trait d’union entre les héros d’antan et ceux d’aujourd’hui. C’est depuis le Sénégal, en Casamance où il est en vacances, qu’il évoque le Servette FC.

«Servette, c’est ma vie. C’est 15 ans en joueur, 15 ans dans le staff technique. J’étais un gamin de l’assistance, le club m’a sauvé, est devenu une famille pour moi, le président Righi m’avait pris sous son aile. C’est triste que l’on ne puisse pas fêter ces 130 ans comme prévu, mais avec ce qui se passe dans le monde, c’est évidemment compréhensible. Seul point positif, cela me permettra d’être là quand on pourra à nouveau faire la fête tous ensemble, plus tard.»

Son match Il est le remplaçant de René Schneider, c’est le 5 novembre 1961. Servette reçoit Dukla Prague en match aller des huitièmes de finale de la Coupe des champions. Victoire servettienne 4-3. Un match mythique, avec des joueurs de légende (Maffiolo, Pazmandy, Mantula, Nemeth et bien sûr Fatton). «Jacky Fatton avait marqué trois buts, se souvient Barlie. On était menés 3-1 en début de seconde période. On avait fini fort. Le match retour, on perd 2-0. Mais sans nos joueurs Hongrois, qui étaient en Suisse sous asile politique et qui n’étaient pas du voyage en Tchécoslovaquie, un déplacement jugé trop dangereux à l’époque. Avec eux, on aurait passé ce tour.» D.V.

Pédat: «Plus encore qu’avant, un sentiment de fierté»

Il est un vrai grenat, un Genevois, avec l’accent et tout. Capitaine et dernier rempart lors du dernier titre. Aujourd’hui responsable des sports à l’école du Rosey, Éric Pédat a forcément une pensée pour cet anniversaire.

«Il y a d’autres priorités que de penser au sport ou à un anniversaire, avec ce qui se passe dans le monde. Mais Servette, c’est aussi une part de ma vie et 130 ans d’histoire, c’est magique. Il ne faut pas oublier ce que représente ce club, bien au-delà de Genève d’ailleurs.»

Son match C’est évidemment le Lausanne-Servette du 2 juin 1999, véritable finale du championnat. Des conditions de jeu dantesques, avec une pelouse détrempée et un succès 5-2 des Grenat, synonyme de titre de champion, le dernier en date. «Sur le moment, la joie, bien sûr, se rappelle Pédat. Mais aujourd’hui plus encore, un sentiment de fierté. Ce match a une place dans mon cœur et dans ma tête. Comme un aboutissement. Personne ne pourra jamais me l’enlever, c’est gravé sur une Coupe. Je me souviens que Lausanne nous avait sous-estimés, avec certaines déclarations dans les jours qui précédaient le match. Nous nous étions offert le droit à cette finale en souffrant. Nous étions une bête blessée. Mais ce jour-là, tout semblait écrit.» La preuve? Edwin Vurens, en délicatesse avec son jeu depuis le début du championnat, est sur un nuage ce jour-là, il marque trois buts. Martin Petrov n’avait pas inscrit le moindre but de toute la saison: il en marque deux.

Frick: «Je ne porte pas cette couleur, mais je suis grenat»

C’est le drame et le bonheur du gardien de but: voir tous ses coéquipiers porter fièrement les couleurs en devant toujours en choisir une autre. Jérémy Frick le vit bien. Formé au Servette FC, passé par Lyon et de retour à Genève depuis 2016, il est le brillant gardien titulaire de l’équipe actuelle.

«Les 130 ans de Servette, c’est quelque chose qui représente beaucoup de choses pour moi. Parce que c’est mon club. Même si je ne porte pas cette couleur, je suis grenat. Je me souviens de ces matches que j’allais voir avec mon père et mon frère, aux Charmilles. Je n’oublierai pas le 4-4, le dernier match dans ce stade, trois buts de Thurre, j’avais 9 ans et je sais exactement où j’étais dans le stade.»

Son match Il a lieu le 21 juillet 2019. C’est le jour qui marque le retour de Servette en Super League, après sa belle promotion quelques mois plus tôt. «Oui, c’est ce match-là plutôt que celui qui a officialisé la promotion contre Lausanne, explique-t-il. Parce qu’il représente plus encore à mes yeux. C’était ma première rencontre en Super League, dans l’élite du football suisse, un objectif que je m’étais fixé. Et c’est aussi un match particulier pour nous. Nous sommes menés 1-0 après cinq minutes de jeu, contre le champion en titre. Cela aurait pu tourner vinaigre assez vite. Mais nous nous reprenons, en équipe, nous hissons notre niveau et nous égalisons, en jouant au foot. C’était une performance collective qui est peut-être à l’origine de notre belle histoire, cette saison.»

