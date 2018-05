Servette fait appel à ses jeunes

Depuis qu’il est à la tête du Servette FC, Bojan Dimic doit composer avec une infirmerie qui ne désemplit pas. Pour la rencontre de ce vendredi soir à Wil, l’entraîneur genevois est privé de l’un de ses pions essentiels, Miroslav Stevanovic, joueur le plus utilisé cette saison, mais aussi meilleur passeur et deuxième buteur du groupe: «Il a les adducteurs en compote et en plus il a été touché à un tendon d’Achille contre Winterthour», explique le coach. Le Bosnien ne rejouera pas cette saison (dernier match agendé lundi à 16 h à la Praille face à Rapperswil-Jona). Même sort pour Kastriot Imeri: l’international M18 souffre d’un tendon rotulien après une surcharge.

«La reprise de l’entraînement pour la prochaine saison est prévue dans un mois, il faut éviter de prendre trop de risques», souligne Bojan Dimic, privé également de son capitaine Sally Sarr, dont le tendon d’Achille souffreteux ne lui a permis de jouer que 38 minutes lundi, et de Sébastien Wüthrich, qui souffre d’une pubalgie. Vous avez dit série noire?

«J’aimerais qu’on évolue à Wil dans la continuité de ce qu’on a fait lors des derniers matches. Il y a un mieux certain par rapport au moment de ma prise de fonction. Mais avec ces blessures qui s’accumulent, ce n’est vraiment pas évident. On fera avec les moyens du bord, de la confiance et de l’envie», lâche l’entraîneur. Seul point positif, ce contexte difficile permet à des jeunes d’avoir du temps de jeu. Et d’en profiter, à l’image de Nedim Omeragic, international U19, auteur contre Winterthour de ses deux premiers buts pour son 4e match chez les pros.

Lundi, Robin Busset (18 ans), au poste de latéral gauche pour sa 7e apparition en Challenge League, et Baba Souare (19 ans), qui a succédé à Sarr, ont également foulé la pelouse. Et plutôt pas mal assuré. «Ces jeunes peuvent se montrer, c’est une bonne vitrine pour le club. Mais il leur faut saisir la chance qui leur est offerte pour ne pas douter. Jusqu’ici, ils l’ont bien fait, même s’il reste du travail: chapeau à eux et au groupe, qui à su les entourer. Mais il faudra encore voir ces garçons à l’œuvre lorsque l’enjeu sera tout autre…» conclut Bojan Dimic.

