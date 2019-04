Servette face à Aarau pour un vrai test

En direct du vestiaire

Le match Servette - Aarau, Stade de Genève, coup d’envoi ce samedi à 19 heures.



Le contingent Séverin, Lang et Busset sont blessés. Aarau fera sans Peralta, blessé, et sans Bürgy.



Le contexte Servette veut officialiser au plus vite sa promotion. Aarau abat ses dernières cartes avec deux matches clés pour eux: à Genève ce samedi et en recevant ensuite Lausanne, dont il chasse la place de barragiste.



Tout en même temps Le fan de sport genevois a mal à la tête. Ce samedi, tout se télescope. Carouge - Team Vaud à 17 heures (pourquoi n’avoir pas décalé…), un Suisse-France amical en hockey aux Vernets à 18 heures et le Servette - Aarau de 19 heures. Cerise sur le gâteau, la finale de Coupe de Basket à Bienne avec les Lions de Genève contre Fribourg Olympic, seule affiche qui était impossible à anticiper.



Le mot de Geiger «Gagner 5-4, ça me va aussi, cela vaut toujours trois points. Mais si l’on peut s’éviter des frayeurs défensives, ça me va également.» D.V.