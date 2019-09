Servette et Zurich vont honorer Alphonse, qui manque aux deux!

Aujourd’hui, il apprend le métier. Sur le banc, à côté d’Adrian Ursea, en entraîneur assistant des M21 de Servette, qui caracolent en tête du classement. Alexandre Alphonse a beau avoir raccroché les crampons au lendemain de la promotion servettienne, cet été, il a encore des fourmis dans les jambes. Mais il aura peut-être la larme à l’œil ce dimanche, quand Servettiens et Zurichois lui feront une haie d’honneur en présence des deux présidents, MM. Fischer et Canepa. Servette et Zurich, ses deux clubs de cœur, qui ont rendez-vous au Stade de Genève.

Sept ans au FCZ, avec pour point d’orgue trois titres de champions (deux avec Favre, un avec Challandes, 2006, 2007, 2009), trois ans avec le SFC, dont cette belle promotion au printemps. Des initiales majuscules dans sa carrière, qui valaient bien cet hommage qui lui sera rendu.

«C’est aussi ma satisfaction de voir que je laisse un bon souvenir, celui d’un joueur professionnel», relève-t-il.

Tout ce qu’il apportait

La curiosité, c’est de se rappeler ses qualités: intelligence de jeu, rapidité déboussolante surtout lors de sa période zurichoise, sens de la passe, capacité à casser les lignes en un-contre-un, propension à prendre les espaces entre les lignes, jeu sans ballon (comme lors du but d’école qui a fait le tour du monde, contre Schaffhouse). Tiens: c’est justement tout ce qui manque actuellement à Servette et à Zurich.

L’hommage mérité dont Alphonse va faire l’objet semble justement là pour rappeler aux deux équipes le pourquoi de leurs difficultés présentes. L’exemple à suivre.

À 37 ans, «Alex», lui, rumine presque des regrets. «Quand je vois le niveau de la Super League cette saison, je me dis que j’aurais parfaitement pu encore jouer une année, soupire-t-il. Mais bon, c’était bien aussi de tourner la page et refermer le livre. Il fallait prendre une décision. Cet hommage que l’on me fait contribuera à mettre un terme définitif à ma carrière. J’apprends énormément auprès d’Adrian Ursea. Non, pas de regret. Je suis fier de ce que j’ai fait tant à Zurich, qu’à Servette, où mon but était justement la promotion.»

Le retour dans l’élite, d’abord euphorique, s’accompagne désormais d’un sérieux coup de mou pour les Grenat. Alors?

«Alors c’était prévisible, il ne faut pas paniquer. Se retrouver à la cinquième place après huit journées, c’est très bien pour un néo-promu. Même si les dernières semaines sont plus compliquées.»

Zurich aussi a ses soucis. Plus sérieux encore que ceux des Genevois. «Et ça me fait mal de voir cela, peste Alphonse. En quelques années, le FCZ est passé des titres de champion à la relégation. Pour remonter mais pour lutter aujourd’hui en fin de classement. Je ne vois pas de projet ou de continuité dans le travail. C’est dommage.»

Magnin reste lucide

C’est pourtant une réalité à laquelle Ludovic Magnin, l’entraîneur des Zurichois, doit faire face. Le Vaudois cherche des solutions. Sans trouver jusque-là, comme en atteste le 4-0 encaissé à Bâle mercredi. «Ludo» reste lucide en évoquant le déplacement à la Praille, ce dimanche. «Franchement, c’est simple, explique-t-il. Jusque-là, Servette a mieux joué que nous et a plus de points. En plus, nous voyageons mal. Alors je m’attends à un match difficile face à une très bonne équipe. Je vais donc me concentrer sur Zurich, parce qu’il y a assez à faire.»

À Servette, Sauthier est incertain. Les Grenat ont besoin des trois points après le 0-0 si poussif contre Lugano, jeudi soir.

En pensant aux jeunes

Servette-Zurich, dimanche, c’est l’élite. Pour en faire partie, il faut des infrastructures. Pour remplacer le vétuste centre de formation de Balexert, qui cédera la place à un cycle d’orientation, un projet existe au Grand-Saconnex.

C’est de cela que les dirigeants grenat ont parlé, lors d’une réunion informelle. Le déclassement des terrains est soumis à votation dans deux mois. Il ne faut pas s’y tromper: on parle là d’une nécessité cantonale d’avoir un pôle genevois de formation de haute qualité, qui concerne tous les clubs genevois par-delà le cas servettien. Cela touche des centaines de jeunes, filles et garçons, organisés autour du projet GEF (Genève Education Football). Les dirigeants croisent déjà les doigts en faisant passer leur message. D.V.