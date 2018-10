Servette et Kone prient pour un épilogue rapide

C’est un peu le théâtre de l’absurde qui se joue en deux actes, sans que l’on en connaisse l’épilogue. Samuel Beckett n’est pas loin, cette fois c’est «En attendant Koro», et comme dans la célèbre pièce de l’Irlandais, tout le monde attend. Surtout Servette. À la veille du match à Kriens, ce samedi, les Grenat sont toujours privés de leur buteur ivoirien, Koro Kone, qui n’a pas encore de permis de travail.

Son cas doit être jugé par le Tribunal administratif de première instance (TAPI), puisque le club a fait recours contre la décision négative de l’Ocirt (Office cantonal de l’inspection et des relations du travail).

On rappellera que le Servette FC avait décidé de braver par deux fois la loi en alignant Kone contre Winterthour et Lausanne sans permis de travail (24 et 31 août), alors même qu’il avait entre deux été rappelé à l’ordre par l’Ocirt. On précisera aussi que tous les clubs ne sont pas égaux devant la procédure, puisque dans certains cantons, les démarches sont facilitées et surtout accélérées en ce qui concerne le préavis favorable que doivent donner les autorités cantonales pour les extracommunautaires, avant que Berne ne valide définitivement le permis de travail.

Il n’en demeure pas moins que depuis le 31 août, il y a à Genève un joueur professionnel qui ne peut plus exercer son métier. Son employeur, le Servette FC, s’est pris lui-même les pieds dans le TAPI, sans doute, mais cela fait bientôt deux mois que le prometteur Ivoirien ronge son frein.

Combien de temps cela peut-il encore durer? Le pouvoir judiciaire détient des statistiques. Dans le domaine de la police des étrangers, quand le TAPI est saisi, la procédure dure en moyenne 153 jours. Soit cinq mois. Attendu que Servette a déposé un recours le 18 septembre, Kone peut espérer être en règle, avec un permis de travail, à la fin de février. Bien sûr, seulement dans le cas où le TAPI estimerait qu’il peut obtenir l’indispensable sésame. Aïe!

Selon nos informations, il se pourrait pourtant que le cas soit jugé bien plus rapidement. Dès la semaine prochaine? Les Servettiens croisent les doigts, en priant surtout pour que la situation se débloque indépendamment des fautes d’appréciation commises par le club ou des tensions existantes avec l’Ocirt.

Servette déjà puni

Il en va d’un joueur qui est privé de compétition depuis près de deux mois, alors qu’il avait pourtant le feu vert de la SFL dès le début pour évoluer en Challenge League: l’ombre de Beckett plane encore… Ici, pas de passe-droit, juste du bon sens: un professionnel dont le boulot est de jouer au football, qui se voit interdit de match, ce qui ne peut que lui porter préjudice alors qu’il n’y est pour rien. Là, un club qui a voulu entamer un bras de fer, qui l’a perdu et qui aura retenu la leçon. Pas besoin d’en faire un exemple. On veut croire que l’intérêt de Kone primera, Servette ayant déjà été puni en ayant dû composer sans son buteur durant deux mois. (nxp)