Rüfli a rencontré Servette

Avec la pénurie qui frappe le contingent grenat au poste de latéral gauche, Servette cherche urgemment des solutions. Le Pogam et Busset sont loin pour deux mois (tendon rotulien et entorse du genou), De Ceglie, qui n’avait plus joué depuis si longtemps, s’est blessé lors de son premier match sur terrain gras (cuisse) vendredi passé, bref, l’urgence est là. Et c’est vers Vincent Rüfli que les regards se sont tournés.

À 30 ans, l’homme connaît la maison, il est grenat de cœur, lui qui a quitté Servette en 2013 pour Sion, avant de rejoindre en 2016 Dijon en Ligue 1. La première saison en France s’est bien passée, la seconde pose désormais problème, il est le plus souvent envoyé avec la deuxième équipe, en nationale 3. Il est en fin de contrat en juin. Et envisagerait pourquoi pas un retour à Servette.

Il faut dire que ce latéral technique a l’habitude de jouer à gauche, il l’a fait pour remplacer Moubandje à l’époque, ou Pa Modou à Sion, ainsi qu’à Dijon régulièrement. «C’est juste, je ne vais pas le cacher, j’ai rencontré les dirigeants de Servette il y a quelques jours, confirme Rüfli. Nous avons évoqué la possibilité d’un retour. Je suis prêt à m’engager et même à faire un sérieux effort financier pour retrouver Genève. Il y a eu une offre de la part de Servette, une contre-offre de ma part. Mais depuis, plus rien. Pas de message en retour, même pour signaler un refus. J’attends, je verrai. La porte est toujours ouverte de mon côté, je suis en forme et motivé.»

Aux Grenat de bien soupeser le tout. Se donner les armes pour une promotion, c’est associer différentes qualités ensemble et celles de Vincent Rüfli, surtout au regard des circonstances actuelles au poste de latéral gauche, sont précieuses. A suivre donc, de son côté Rüfli est prêt. (nxp)