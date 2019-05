Rouiller: «Servette a de l’avance mais doit réagir»

À 28 ans, Steve Rouiller est le patron naturel de la défense servettienne, le meilleur transfert dans ce secteur l’été dernier. Il a quitté Lugano, où il ne jouait plus, et ne regrette pas son choix. Avec Servette, il est en course pour retrouver directement la Super League cette saison. Les Grenat sont idéalement placés, avec huit points d’avance à cinq journées de la fin. Mais avec une défaite contre Aarau qui reste en travers de la gorge.

Steve Rouiller, cette défaite est-elle de nature à crisper Servette dans ce sprint final pour la promotion en Super League?

Non. Nous sommes tous déçus d’avoir perdu, surtout à domicile. Mais il n’y a pas de raison de baisser la tête ou d’être crispé. Personne n’est stressé, Servette a encore de l’avance. Mais il faut réagir, dès samedi soir.

C’est le défenseur qui parle, celui qui en a marre de prendre trop de buts bêtes ces derniers temps?

Ça ne fait jamais plaisir, c’est clair. Mais encaisser trop de buts sur les derniers matches, c’est un problème de défense collective. Parfois, il nous manque un peu de rigueur, c’est vrai. Peut-être parce que nous sommes très près de notre objectif. Le coach nous rappelle toujours ce souci de rigueur. Nous devons corriger le tir à Schaffhouse. La montée en Super League sera une belle récompense pour tout le monde, il faut encore faire le nécessaire pour. Je n’ai jamais connu une promotion: j’aimerais bien vivre cette joie, le plus vite possible.

Une belle revanche pour vous, écarté par Abascal à Lugano au printemps dernier, non?

Oui, l’idée de rejouer en Super League est une magnifique motivation pour moi. Je me sentais bien au Tessin, tout se passait bien. Et quand Abascal est arrivé, il m’a rapidement fait comprendre que je n’entrais pas dans ses plans. Il y a eu l’offre de Servette: je n’ai pas réfléchi longtemps et je ne regrette pas.

Un Valaisan qui est passé par Sion et qui porte le maillot grenat, cela fait parfois grincer certaines dents…

Non, pas vraiment. Ou alors tant pis pour les déçus, ce n’est pas mon problème. Je suis arrivé à Sion en M16 et j’y ai joué jusqu’aux M21. Mais cette rivalité Genève-Valais n’a jamais été un problème pour moi. Je me concentrais sur le terrain, sur le fait de marquer des buts.

Vous étiez attaquant?

Oui, jusqu’à mes 20 ans. Et puis Christian Zermatten m’a fait jouer derrière, à l’entraînement d’abord. Il voulait me voir en défense centrale. Au début, je n’ai pas pris ça au sérieux. Et puis il m’a aligné en match, contre Grand-Lancy la première fois. Tout s’est bien passé et c’est depuis lors mon poste. Je m’y sens bien.

(TDG)