Pour Jérémy Frick, qui a vu rouge contre Wil, l'histoire se répète!

Cela arrive même aux meilleurs. Souvenez-vous du coup de boule de Zidane en finale de la Coupe du monde. Pro ou pas, il arrive parfois qu’un sportif de haut niveau craque sous la pression d’un adversaire qui l’a poussé à bout. Une insulte ou une agression, cela peut déboucher sur un geste qu’il va forcément regretter plus tard. Dans sa bulle, le joueur ne pense pas aux conséquences. Reste qu’une expulsion, justifiée ou pas, peut mettre ses équipiers dans de sales draps, comme ce fut le cas mercredi soir à la Praille, même si Servette a fini par s’imposer chichement (1-0).

Alors que Wil pressait pour égaliser, lors d’un duel aérien, le Saint-Gallois Basil Stillhart a posé indélicatement son coude (volontairement ou pas) sur le visage du gardien servettien: le dernier rempart genevois, après avoir été projeté à terre, a répliqué, en poussant à son tour son adversaire au sol. Une scène qui a valu un carton jaune au premier nommé et le rouge au Grenat.

«Je n’avais pas à réagir ainsi, ce n’est pas pro de ma part et je n’ai aucune excuse, regrette Jérémy Frick. J’aurais dû rester à terre pour gagner du temps, mais franchement je n’ai pas réfléchi, je suis jeune (24 ans) et encore impulsif. Cela dit, je ne pensais pas prendre un rouge pour ça, surtout qu’il s’est bien jeté par terre. J’en ai d’ailleurs parlé avec l’arbitre après le match et il m’a avoué que la sanction était trop sévère et qu’il en ferait mention dans son rapport.»

Le gardien du Servette FC a écopé de deux rencontres de suspension, y compris la partie de Coupe de ce samedi à Altdorf.

Pour la petite histoire, Jérémy Wick avait déjà été expulsé en avril à… Wil pour une faute de dernier recours. «Et c’était déjà M. Schärli l’arbitre, comme quoi l’histoire se répète», se souvient-il…

David Gonzalez et Winterthour...

C’est aussi un éternel recommencement pour David Gonzalez, qui va donc se remettre en cage ce samedi dans le fief de Guillaume Tell et, surtout, le 21 août à… la Schützenwiese. Ironie du s(p)ort, c’est déjà contre Winterthour qu’il avait effectué son retour au jeu il y a quatre mois. Après avoir perdu sa place le 26 septembre 2016. Oui, à Winterthour! (TDG)