Pascal Besnard: «Quelque chose se passe autour de Servette»

Dans la buvette-restaurant qui jouxte le stade de la Pontaise, une vieille connaissance: Pascal Besnard. L’ex-Servettien travaille aujourd’hui pour le Credit Suisse, mais il n’allait pas manquer ce Lausanne-Servette. «J’avais une séance à Zurich, je me suis arrêté en redescendant, explique-t-il. Mais je vais souvent voir jouer Servette. Encore plus maintenant. Il y a quelque chose qui se passe autour de Servette actuellement. Et je m’en réjouis.»

«Paqui» Besnard a la passion intacte. Avec un brin de nostalgie chez celui qui a vécu sur le terrain les belles années 80 du club. Alors forcément, voir Servette en tête, qui vise un retour en Super League, cela le touche. «C’est surtout si important pour le mouvement junior, pour pouvoir les garder, lance-t-il. C’est aussi capital pour les Genevois. Je vois plein d’anciens qui reviennent au stade. Il y a un club de soutien, le club 1890. On est passé de trois membres à 90 en peu de temps. Ce sont des signes. Je crois que Servette est sur la bonne voie actuellement, d’autant plus avec ce qu’il montre sur le terrain, avec Alain Geiger à la barre.»

Il y a pourtant ce derby. Ou tout est possible. Même une défaite. «Oui, mais je vois mal Servette s’écrouler d’un coup ensuite, même en cas de défaite, assure-t-il. Je pense que les Grenat resteront premiers, pour une promotion directe. Maintenant, il y a ce match. La pluie, c’est l’assurance que tout va aller très vite sur le terrain. Cela devrait être un bon match, avec un sacré rythme.» (nxp)