Obsession de la fuite en avant, le bonheur et la douleur de Servette

Passés ces instants d’incrédulité qui ont saisi tout un stade en moins de cinq minutes, le temps pour Aarau de marquer deux buts et d’empocher une victoire inespérée, une forme de brouhaha s’est installée. L’imperceptible fond sonore d’une interrogation en souffrance: cette défaite est-elle de nature à tout remettre en question? Sûrement pas. Servette possède toujours huit points d’avance sur Lausanne, un bien meilleur goal-average et il ne reste que cinq matches à jouer. Non, si les Grenat devaient s’enfermer dans un scénario du chaos jusqu’à perdre la tête, cela relèverait de la faute professionnelle, une perspective hautement improbable malgré cet écueil inattendu.

En revanche, Servette ne peut pas faire comme si tout cela ne relevait que de l’accident de parcours. Il y a dans ce qui fait son bonheur cette saison le germe même de sa propre douleur, fût-elle rare, et ce match contre Aarau l’a rappelé, comme les deux précédents d’ailleurs, avec la conséquence fâcheuse cette fois que l’on sait.

Temps forts, temps faibles

L’avers et le revers de cette médaille grenat c’est cette fuite en avant. Et le paradoxe veut qu’elle incarne justement la force et la faiblesse de Servette. En d’autres termes, on pourrait parler de gestion des temps forts et des temps faibles.

Les Grenat sont tellement supérieurs dans le jeu, dans l’impact offensif qu’ils infligent à l’adversaire, qu’ils auraient évidemment tort de ne pas en profiter. Ils caracolent en tête du classement pour cela, en ayant déjà marqué 71 buts. Ce match contre Aarau aurait dû ressembler aux autres: si dominateurs, les Grenat auraient dû profiter de leurs temps forts pour classer l’affaire après que Schalk eut ouvert le score. Une tête manquée de Kone, un mauvais choix de Cognat après une rupture géniale, une hésitation de Schalk ou d’autres chances galvaudées sont autant de regrets.

La conséquence a suivi: un temps faible, une baisse de régime et le contrôle exercé jusqu’alors s’estompait. Pour céder la place à la crispation, à la fébrilité, faute de savoir gérer ce moment. Frontino et Schindelholz en ont profité en cinq minutes. Alain Geiger a évoqué la «débauche d’énergie des défenseurs irréprochables jusque-là, mais qui ont payé leurs efforts». Il pourrait tout aussi bien parler du manque de discipline général dans les temps faibles, que Servette gère mal depuis le début de la saison d’ailleurs. Le mal est récurrent. C’est l’attaque, par son efficacité, qui soulage la défense en faisant la différence, au moins autant en assommant l’adversaire qu’en offrant une marge de sécurité au jeu défensif global, l’arrière-garde n’étant évidemment pas la seule en cause.

Il est symptomatique de relever une statistique. Servette s’est incliné à cinq reprises cette saison: soit il n’a pas marqué (deux défaites 1-0), soit il n’a inscrit qu’un seul but (trois fois battu 2-1). Cette dépendance au rendement offensif était un choix logique, dès le début de la saison, la Challenge League invitant à cette fuite en avant. C’est bien ce qui a permis aux Servettiens de prendre la poudre d’escampette au classement, il ne faut pas l’oublier. À l’heure où la Super League se profile pour les Grenat, Servette doit continuer dans ses schémas généreux. Mais sans faire l’économie d’une réflexion, en vue du futur.

Une réflexion de fond

«Pas de panique, nous sommes leaders avec huit points d’avance, mais oui, il faut rééquilibrer les choses pour ne pas prendre deux buts durant les moments plus faibles», admet Geiger. Cette réflexion de fond porte aussi sur les joueurs et le système, ce 4-1-3-2, en imaginant déjà le jeu dans l’élite. Servette a besoin d’un «gros» No 6 que Maccoppi n’est pas; d’un «gros» attaquant pour épauler Kone, Schalk étant peut-être un ton en dessous; de renforts sur les côtés derrière (les élans offensifs de Iapichino sont-ils compatibles avec l’élite?), ainsi que dans l’axe ou seul Rouiller est indiscutable.

En attendant, c’est à Schaffhouse qu’il faudra prendre trois points. Impératif avant la venue de Lausanne à Genève, le 10 mai. (nxp)