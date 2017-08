Même Guillaume Tell se serait incliné devant le jeu d’Imeri

Quelle outrecuidance, quelle insolence, quel talent! Même Guillaume Tell, oui même lui, se serait incliné devant tant de culot, sur ce tir du droit de toute beauté. A Altdorf, village chargé d’histoire, Kastriot Imeri a probablement écrit un premier chapitre d’une carrière très prometteuse. Le garçon n’a ni arbalète ni flèches, mais 17 ans et de nombreuses cordes à son arc. L’avenir lui tend les bras sous le maillot du Servette FC.

Cet ado très doué, titularisé samedi dans le canton d’Uri, a su saisir sa chance pour inscrire son premier but chez les pros. «Je me souviens de ce moment-là, quand le filet avait tremblé, c’était aussi en Coupe de Suisse pour moi, se rappelle le capitaine grenat Anthony Sauthier. Et cela fait toujours quelque chose, quand c’est la première fois. Bravo à Imeri! Il montre aux entraînements qu’il peut être titulaire, même en Challenge League.»

«Plus fort que les autres»

Alors que dans les gradins on avait lancé une ola, c’était la fête au village et que du bonheur dans les yeux de cet ancien junior de Meyrin. Comme Alexis Antunes et Christophe Lungoyi, qui ont aussi été lancés – en deuxième période – dans ce bain tempéré, cet enfant de l’an 2000 n’était pas encore né le 2 juin 1999, date du dernier titre des Grenat!

«Même si, en face, ce n’était qu’une deuxième ligue inter, pour moi, peu importe l’adversaire, je veux toujours être à la hauteur et plus fort que les autres: je suis donc très content d’avoir marqué», lâchait-il, tout sourire, félicité par ses coéquipiers, lesquels, dans le canton d’Uri, ont fait le job. En se qualifiant au trot; les Grenat, victorieux 6-0, ont été bien assez sérieux pour éviter de tomber dans le piège.

Son modèle, c’est Xhaka

Si les joueurs uranais étaient bien décidés à faire honneur à leur prestigieux guerrier, le rêve de faire tomber un autre «monument» du football suisse n’aura duré que treize petites minutes, le temps que Matías Vitkieviez ne tue d’emblée le suspense en exploitant magnifiquement un coup franc de Steven Lang. Sur un terrain bien gras (et dangereux) que l’on trouve souvent dans des clubs de ligues inférieures, le pensionnaire de Challenge League a ensuite assuré en inscrivant cinq autres réussites, dont la quatrième par cet insouciant Imeri, qui ne s’est pas posé de questions. Ce Kosovar d’origine, international suisse en M18, s’inspire de son modèle, Granit Xhaka.

«Ce but, c’est un peu la cerise sur le gâteau, un premier rêve de gosse qui se réalise, sourit-il, conscient toutefois qu’il a encore tout à prouver. Depuis tout petit, je travaille dur pour arriver le plus haut possible. A moi de continuer à m’entraîner encore plus fort pour que le coach me fasse aussi confiance en championnat.» Le soleil ne se lève que pour celui qui va à sa rencontre, dit-on. Il s’agissait de sa troisième apparition, sa deuxième titularisation.

«C’est un grand talent et je suis très content de sa prestation. Il a réussi un très joli but, mais aussi d’autres belles choses dans le jeu», remarquait son entraîneur Meho Kodro au terme de la partie. Le coach se réjouissait par ailleurs que Berisha et Lang aient pu faire trembler les filets, tant ils en avaient besoin pour la confiance.

Comme tous les petits joyaux qui montrent le bout de leur nez avec la première équipe (Antunes, Lungoyi ou Robin Busset), Kastriot et ses copains rêvent d’une carrière dans un grand club. Comme Kevin Bua, Jérémy Guillemenot, Derek Kutesa et Denis Zakaria! «C’est important d’avoir des objectifs dans la vie, de vouloir aller le plus loin possible, mais pour l’instant, ce que je souhaite, c’est déjà du temps de jeu, pour le reste on verra bien plus tard.»

Dans son viseur, il y a aussi une promotion en Super League avec les Grenat. «On l’espère tous», sourit-il. Et qui sait, un long parcours en Coupe de Suisse? En 16es de finale, l’adversaire du SFC ne sera autre que le FC Lucerne, le week-end des 16 et 17 septembre.

(TDG)