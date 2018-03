Meho Kodro viré par le Servette FC

Meho Kodro n'est plus l'entraîneur du Servette FC. Le club genevois a annoncé jeudi s'être séparé du technicien bosnien de 51 ans. L'interim est assurée par son assistant Bojan Dimic.

La défaite subie lundi à Vaduz, la troisième seulement de la saison, aura donc été de trop pour Meho Kodro. Servette pointe désormais à 12 longueurs du leader de la Challenge League NE Xamax-FCS, avec certes un match en retard.

Meho Kodro était en poste depuis décembre 2016. Sous la houlette de l'ancien attaquant, le SFC avait terminé au troisième rang du championnat 2016/17. Et ce n'est certainement pas non plus ce printemps que les «grenat» brigueront une promotion, l'objectif avoué du club. (TDG)