La Tribune Sud du Stade de Genève est ouvrable

C’est un immense succès populaire qui se dessine pour le Servette-Lausanne de ce vendredi. Les Grenat doivent faire le nécessaire sur le terrain, en ne perdant pas, pour fêter leur promotion officielle en Super League. En coulisse aussi l’excellence est attendue. Parce qu’il y aura près de 20'000 spectateurs, voire plus, au Stade de Genève et qu’un petit bémol de dernière minute surgit face à cet engouement.

Avec des billets qui se sont vendus comme des petits pains durant la semaine, il ne restait plus que 3200 places disponibles à la vente, a annoncé le site officiel servettefc.ch ce matin à 11 heures. Avec une enceinte de 30'000 place ou presque, cela signifie-t-il que 26'800 sièges étaient déjà pris? Pas vraiment. Pas encore en tout cas. Du côté du Servette FC, on laisse entendre (appel fait à la communication du club) que la Tribune Sud est fermée pour travaux. Le président de la Fondation du Stade de Genève Jean-Marc Guinchard, contacté, est très clair: «Non, la Tribune Sud n’est pas fermée pour travaux, assure-t-il. Elle est ouvrable. C’est au Servette FC de gérer cela.»

Une tribune à ouvrir, c’est sans doute un coût, du personnel et tout ce qui va avec (autorisations à demander). Peut-être qu’elle n’aura pas besoin d’être ouverte pour accueillir tout le monde. Mais il serait éminemment souhaitable qu’aucun supporter ne se retrouve en dehors, sans plus de billet disponible, pendant qu’une grande partie du stade demeure fermée et alors que son espace était disponible.

Ce d’autant plus qu’il y a encore trois grandes bâches de sponsors en Tribune Est qui prennent plusieurs centaines de places. Il se murmure que le club réfléchit à déplacer ces bâches en Tribune Sud. Ce serait une première initiative. On ne peut qu’espérer que toutes les solutions soient envisagées et trouvées. Mais on n’en est pas encore là. Pour l’heure il reste encore des billets, il y en aura encore en vente aux caisses (ceux qui veulent prendre un ticket au stade doivent venir tôt) et on espère que tous les secteurs possibles seront ouverts. C’est peu dire que l’ambiance sera belle ce soir à la Praille, elle sera d’autant plus belle si tout le monde a trouvé une place, pour peu que les billets continuent de partir en nombre. (nxp)