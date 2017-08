L’héritage de «Chape» derrière lui, Nathan entrevoit son rêve à Genève

La tragique histoire de Chapecoense a été contée tant de fois depuis novembre dernier. Une catastrophe aérienne qui a coûté la vie à 73 personnes, dont 19 joueurs évoluant pour cette équipe de football brésilienne. Leur mémoire fut dignement honorée et les survivants célébrés avec une vive émotion.

Et puis il y eut l’après, la reconstruction d’un club démembré. Solidaires, nombre de leurs adversaires avaient prêté des joueurs à «Chape» pour leur permettre de se constituer un effectif compétitif. De cette ribambelle de successeurs et de la pression inhérente à leur statut, on en a moins parlé.

Parmi eux, il y avait Nathan Pelae, envoyé par Palmeiras, son club formateur. Ce ne fut pas l’expérience la plus facile de la vie de ce jeune défenseur de 22 ans. «Il y avait tout le temps le souvenir des anciens, raconte timidement le Brésilien. Dès qu’on faisait une erreur, nous étions forcément comparés aux joueurs regrettés. C’était difficile pour tout le monde, car nous devions bien jouer à la fois pour nous mais également par respect envers nos prédécesseurs.»

L’ex-international M20 a passé six mois à Chapecoense. Le temps de disputer une vingtaine de matches, essentiellement dans des compétitions annexes à la première division brésilienne.

Trois semaines d’attente

Désormais, Nathan, le nom qu’il porte sur son maillot, est sorti de la torpeur. Il est à Genève depuis déjà trois semaines. Vingt et un jours à jouer les sparring-partners de ses futurs coéquipiers et à attendre pour être officiellement un joueur du Servette FC. La lenteur du processus a ses raisons: la réunion de l’ensemble des documents nécessaires à la validation du transfert a pris du temps. La bonne nouvelle est finalement tombée vendredi: l’opération a été homologuée par la FIFA (par le biais du TMS, leur plate-forme dédiée aux transferts internationaux) et voilà le défenseur dans le groupe pour le déplacement des Grenat ce soir à Winterthour.

«Un joueur technique»

L’arrivée de Nathan compense le départ de Liassine Cadamuro vers Nîmes (Ligue 2 française). Si l’Algérien détonnait par sa qualité de relance, il faisait parfois preuve d’attentisme dans son jeu défensif. Le profil de son successeur? «Je suis un joueur technique, sourit-il. Mais mon point fort, c’est ma combativité, je suis dur sur l’homme dans les duels. Je compense ainsi mes défauts par une envie sans relâche.» L’entraîneur servettien Meho Kodro approuve: «C’est très clairement une valeur ajoutée pour nous, compte tenu de ses caractéristiques. Tant quantitativement que qualitativement, il vient remplacer Liassine. Néanmoins, il devra rapidement s’adapter. Mais je ne me fais pas de souci, puisqu’il était en phase de compétition au Brésil.» En effet, le championnat auriverde se déroulant sur l’année civile, la saison bat son plein en ce moment même.

Prêt avec option d’achat

Reste que le football brésilien n’est pas le même que le nôtre. «Là-bas, le rythme est plus tranquille, observe Nathan. On cherche à toucher plus la balle. En Europe, cela va plus vite, on est rapidement mis sous pression, avec de l’agressivité.» Mais du Vieux-Continent, le Paulista en avait rêvé. Alors Servette est une opportunité pour s’y établir. «Mon objectif est de faire la meilleure saison possible. Compte tenu de l’histoire de ce club, je veux l’aider à monter.» Pour s’y installer à long terme? «Je ne me projette pas si loin», rétorque-t-il. Car Nathan n’est que prêté par Palmeiras, où il vient en plus de prolonger son contrat jusqu’en décembre 2019. Mais Servette possède une option d’achat, dont les conditions d’activation sont inconnues.

Son modèle, c’est Puyol

L’avenir dira si les Genevois ont déniché un nouvel Hilton, le dernier arrière central brésilien à avoir porté le maillot servettien. Nathan ne le connaît pas, mais il a un modèle: «Puyol, tant pour son jeu que pour sa personnalité.» Et il a côtoyé à Palmeiras quelques grands noms, comme Zé Roberto, Lucio ou l’éphémère grenat (sous l’ère Marc Roger) Jorge Valdivia. Il y a pire comme sources d’inspiration pour faire carrière. (TDG)