Karanovic: «J’ai conseillé à Tasar de choisir Servette, il est parfait pour le jeu grenat»

Il n’y a que Servette en 2019 pour avoir marqué plus de points qu’Aarau: 27 contre 25. Ce samedi, les deux meilleures équipes de l’année ont rendez-vous au Stade de Genève, avec en bandoulière la même ambition de promotion, même si la réalité comptable sourit davantage aux Grenat. Servette est le leader promis à la montée, Aarau est le chasseur qui veut garder Lausanne en ligne de mire pour lui arracher la place de barragiste. Forcément, le duel promet.

Ce sera l’occasion de voir à l’œuvre Varol Tasar, dans son futur jardin, le jeune Germano-Turc s’étant déjà engagé avec les Grenat pour la saison prochaine. À 22 ans, il est très prometteur. Et ce n’est pas Goran Karanovic, une vieille connaissance servettienne, qui dira le contraire. La semaine passée, «Kara» a offert un but à Tasar, avant de marquer le quatrième du 4-0 infligé à Wil. Ciriaco Sforza, nouvel entraîneur des Saint-Gallois humiliés, s’est empressé de souligner que cet Aarau-là «est meilleur que Lausanne et Servette».

La folle statistique

Karanovic réfute. «Non, ce n’est pas vrai. Sforza a peut-être dit ça en ne parlant que de la forme du moment, mais ce n’est pas vrai. Servette est la meilleure équipe de la ligue, il ne va pas lâcher sa première place. Les Grenat ont le meilleur équilibre entre la défense et l’attaque, un fond de jeu aussi. À Aarau, nous avons enfin trouvé la bonne carburation, après avoir commencé par six matches et six défaites, avec ensuite 4 points après dix matches. Mais oui, nous voulons la place de barragiste et cela passe par une bonne performance samedi soir.»

Pour une très bonne performance, autrement dit un succès, il faudra tordre le cou à la statistique: en championnat, Aarau ne s’est plus imposé à Genève depuis le 1er décembre 1996! Servette s’était incliné 1-2 aux Charmilles, sauvant l’honneur grâce à un but de Cyrille Pouget.

«Eh bien il va falloir faire mettre une nouvelle ligne à cette statistique», s’amuse Karanovic. Pour cela, il pourra compter sur son association avec Tasar. Ce joueur offensif de couloir était courtisé notamment par Lugano, Lucerne, Lausanne et Servette donc.

Par amour du jeu

«Il est venu parler avec moi, raconte son coéquipier. J’ai conseillé à Tasar de choisir Servette, il est parfait pour le jeu grenat. Je lui ai aussi dit que la situation avait changé, que le club était maintenant bien géré, qu’il n’y avait pas de problème d’argent. Après, le projet que les dirigeants grenat lui ont proposé l’a séduit. Il sait le potentiel de ce club et il aime également le jeu présenté par Servette. C’est un super joueur, il est rapide, technique, il dribble, il centre.»

N’en jetez plus: Tasar compte démontrer le reste sur le rectangle vert ce samedi.

Et Goran Karanovic ne va pas se priver non plus. «Nous nous entendons très bien tous les deux sur le terrain, Varol sent très bien le jeu.» Servette est donc averti, il va faire face à des Argoviens qui ont de sérieux arguments offensifs et ce n’est sûrement pas parce qu’il sera grenat la saison prochaine que Tasar va lever le pied. Cela suffira-t-il pour une première victoire à Genève depuis 1996? Réponse samedi soir.

Ça bouge à l’académie

Si Servette a décidé dernièrement de se séparer de trois entraîneurs de son centre de formation, ce départ-là n’était pas prévu. On parle de celui de David Gonzalez. L’ex-portier en chef des Grenat avait intégré l’académie l’été passé, en qualité d’entraîneur des gardiens des M16, M18 et M21. Une belle transition après sa carrière professionnelle. Il quittera ses fonctions à la fin de la saison pour une nouvelle aventure au sein de l’Association suisse de football (ASF).

Il part de Servette en bons termes. Quand il a été approché par l’ASF il s’en est aussitôt ouvert à ses dirigeants genevois. «Je ne peux que les remercier pour l’opportunité qui m’a été offerte cette année, mais le défi proposé par la fédération est vraiment quelque chose qui ne se refuse pas. J’en ai parlé dès les premiers contacts avec Daniel Blanco (ndlr: entraîneurs des gardiens de l’équipe pro) et avec Massimo Lombardo (ndlr: le responsable technique du centre de formation). À l’ASF, je devrais être l’entraîneur des gardiens M19, je m’occuperai aussi des FE 14 et des M15, je donnerai également des cours aux futurs entraîneurs de gardiens.» Selon nos informations, c’est Josua Bonvin, déjà présent à l’académie, qui reprendra le cahier des charges de David Gonzalez à Genève.

En attendant, Servette se cherche toujours des remplaçants pour la prochaine saison aux trois entraîneurs qui ont été remerciés, MM. Poinsignon, Ribeiro et Del Rosso, respectivement à la tête des M21, M18 et M15 jusqu’alors. Il faudra même un quatrième technicien pour l’équipe des M17 qui voit le jour. Il se murmure que des contacts existent déjà avec Johann Vogel, aperçu à Balexert. Et aussi avec Adrian Ursea, qui pourrait reprendre les M21 grenat. À moins qu’il ne veuille une première équipe, ce qui pourrait compromettre sa venue. Il se dit aussi qu’Aurélien Mioch, qui œuvre au centre de formation de Neuchâtel/Xamax avec les M16, serait également dans le viseur de Servette. D.V. (nxp)