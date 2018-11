Au-delà du cas Kone, c’est tout un système qu’il faut peut-être revoir

Dans les faits, les choses sont limpides: le Servette FC, en bravant les règlements et donc la loi, s’est mis hors jeu. En décidant unilatéralement de faire jouer Koro Kone deux fois sans permis de travail, Didier Fischer a commis une erreur. Il y avait une procédure en cours, que le président a voulu court-circuiter.

En tant qu’étranger extracommunautaire, Kone doit d’abord passer devant la commission tripartite (syndicats, employeurs, État) de l’Ocirt (Office cantonal de l’inspection et des relations du travail). Après avoir reçu un préavis favorable de sa commission, l’Ocirt transmet le dossier au Service des étrangers, à Berne, qui délivre le permis de travail. Ce processus s’est arrêté au stade cantonal pour Servette et Kone. Pas question de jeter la pierre sur l’Ocirt, qui fait son travail et qui a rendu finalement une décision négative devant l’empressement et la faute du club. Ni de faire la leçon à Servette (l’Ocirt s’en est chargé), même s’il a voulu aller plus vite que la musique.

Une solution bientôt?

C’est désormais le Tribunal administratif de première instance qui est en charge du cas Kone, les dirigeants grenat ayant fait recours. Il se dit que le tribunal a vivement invité les deux parties à discuter pour trouver une issue. Elle pourrait intervenir bientôt (la semaine prochaine?), trois mois plus tard que prévu pour le pauvre Koro Kone, qui est condamné au rôle de spectateur depuis le 31 août. La décision négative de l’Ocirt, c’est la punition que celui-ci inflige à Servette pour avoir fait jouer l’Ivoirien sans permis de travail, contre sa recommandation ferme. Dans cette période délicate, ni l’Ocirt ni le club ne souhaitent commenter le cas, on peut le comprendre.

Pour l’autre club phare du canton, le Genève-Servette Hockey Club, cela se passe mieux. Christophe Stucki, le directeur général, explique: «Nous n’avons jamais pris le risque d’aligner un de nos joueurs sans permis de travail. Même si pour d’autres clubs concurrents, cela va plus vite. L’Ocirt fait son travail, je ne critique pas du tout. Mais il y a une masse de dossiers bien plus importante ici, à Genève, qu’ailleurs.» Cela signifie qu’il faut parfois attendre le sésame une semaine au mieux, dix jours, voire plus. Quand c’est réglé parfois en quarante-huit heures ailleurs.

Une réflexion sur le fond

Mais il y a une réflexion de fond qui mérite d’être abordée. Christophe Stucki le fait. «La commission tripartite a un rôle compréhensible à jouer pour protéger le travail sur le marché local, développe-t-il. Mais dans nos statuts de club de hockey, et cela vaut pour le football aussi, il y a des quotas prévus pour des joueurs étrangers. On ne vole donc pas un poste de travail en demandant le permis pour un tel joueur.» Corollaire: sans parler de passe-droit, la commission tripartite doit-elle nécessairement traiter de ces cas particuliers liés au sport professionnel? Pourrait-on envisager une procédure accélérée? «On devrait une fois avoir une réunion sur le fond avec les autorités cantonales et le département concerné pour évoquer ces particularités liées au sport professionnel, oui.»

En attendant, Koro Kone est toujours en tribunes.

(TDG)