Au-delà des larmes, Servette sait de quoi il est capable

Rougis de chagrin, les yeux d’Alexis Antunes pleurent encore l’épilogue cruel d’un match de Coupe plein de tout. Plein d’émotions, plein de rebondissements, plein de promesses, mais surtout, pour un valeureux Servette, plein d’amertume. Le sentiment de tristesse qui envahit le jeune joueur Grenat est ambivalent: il dit à la fois que les Servettiens étaient proches du bonheur, mais qu’ils n’ont pas pu s’en emparer vraiment. Alors forcément, les images de ce dernier tir au but manqué, qui a formalisé la joie d’un Lucerne qualifié chichement, dévorent la tête d’Antunes.

Cruauté de l’obsession. Tout tourne en boucle pour celui qui n’est responsable de rien, ou alors seulement d’avoir redonné le fol espoir d’une qualification méritée en égalisant à la 117e minute à 3-3, trouvant un trou de souris avant de manquer un geste plus simple. Dans ce hall qui sépare Genevois et Lucernois, Alexis Antunes est l’inconsolable héros malheureux de ce moment-là, il porte à la fois la fierté d’un Servette à la hauteur de la quatrième équipe de Super League et la douleur d’une élimination si injuste pour lui.

Geiger console Antunes

L’instant s’est mêlé de grandeur quand Alain Geiger a alors pris le jeune Alexis sous son bras. L’entraîneur des Grenat en a vu d’autres. Il a consolé son joueur avec un paternalisme touchant: «On grandit ensemble, lui a-t-il dit. Ce n’est pas grave, ce n’est pas de ta faute. Vide ça de ta tête. Tous les grands sont passés par là, c’est aussi le métier qui rentre.» Geiger sait qu’il peut être fier des siens. Il sait aussi que le seul objectif de la saison est le championnat, avec l’une des deux premières places à prendre, la première de préférence, bien sûr. Alors il mesure bien les promesses de ce Servette-Lucerne, mais sait aussi que son équipe devra les confirmer durant toute la saison. C’est bien de faire jeu égal avec une formation de Super League. C’est mieux d’afficher la même constance journée après journée en Challenge League et c’est cette vérité-là que Servette doit maintenant cultiver.

Une base de travail

Héroïques à neuf (deux expulsions à la 55e) mais vaincus par Lausanne, si valeureux face à un Lucerne dans ses petits souliers mais également battus, les Grenat sont bredouilles et défaits. Le courage est sans doute un socle, mais il se nourrit des résultats que les Servettiens doivent désormais aligner, puisqu’ils s’en savent si capables. La base de travail est là, les enseignements de ces deux écueils sont nombreux. On pense à l’excellence d’un Micha Stevanovic retrouvé sur son flanc droit, impliqué directement sur les trois buts servettiens. On songe aussi à la présence d’un Wüthrich excentré sur la gauche samedi, mais toujours prompt à surgir dans l’axe ou à casser les lignes. Il y a aussi Timothé Cognat. Contre Lucerne, il était dans l’axe au milieu, en No 8: il a donné la pleine mesure de son talent à ce poste, écœurant les Lucernois. On notera aussi qu’en l’absence de Sauthier (légèrement blessé), Sally Sarr a été étonnant de maîtrise sur le flanc droit de la défense. Il y a encore l’autre héros malheureux, Steve Rouiller, patron de fer de l’arrière-garde genevoise qui n’aura failli que par ce dégagement dévissé qui finissait dans les filets de Frick, un autobut en forme de coup du sort qui offrait les prolongations à Lucerne. Les qualités sont là. Il faudra pourtant faire attention à ce flanc gauche de Servette: c’est de là que viennent les trois buts Lucernois, là où Yoan Séverin est à la peine depuis le début de la saison. Tant qu’à faire, le jeune Robin Busset, issu de l’académie, peut être une solution de rechange.

Tout cela, Alain Geiger va le méditer. Parce que si tutoyer l’exploit est un signe de santé, Servette a maintenant besoin de concrétiser son potentiel. Par-delà les larmes.

Le cas Kone inquiète

Double buteur de la victoire 2-0 sur Winterthour, joueur lors de la défaite 0-1 contre Lausanne, Koro Kone était attendu à la pointe de l’attaque servettienne samedi soir. Or, l’Ivoirien était en tribune de presse pour suivre le match.

Sur son site, le club précise qu’«en raison d’une procédure administrative en cours, Koro Kone ne disputera pas la rencontre contre Lucerne». Le communiqué précise aussi que les dirigeants travaillent pour trouver une «issue favorable auprès de l’Administration cantonale genevoise». Le dossier Kone semble donc faire débat à Genève, sans doute auprès de la commission tripartite qui doit donner son aval concernant un joueur extracommunautaire.

Mais comment alors le joueur a-t-il pu jouer déjà deux fois pour Servette, avant d’être recalé samedi? Soit il était qualifié et un complément d’information a été demandé. Soit il ne l’était pas et il y a un gros souci de sanctions (administratives et sportives) en perspective pour Servette. Les dirigeants s’occupent du cas, nous assure-t-on, et ne s’exprimeront qu’ultérieurement. (nxp)