Alain Geiger: «Je suis à Servette pour rendre au club tout ce qu'il m'a apporté»

C'est Alain Geiger qui devra redonner au Servette FC tout le lustre de son passé, en commençant déjà par une promotion en Super League. Le nouvel entraîneur des Grenat a été officiellement nommé ce jeudi. Il s'est engagé pour deux ans, avec option de prolongation d'une saison, si affinité.

A 57 ans, après une carrière remarquable de joueur ponctuée par 112 sélections avec la Suisse, sa trajectoire d'entraîneur commencée en 1997 avec les M21 de Grasshopper se poursuit donc à Genève, après être passé notamment par Xamax, Aarau et le Lausanne-Sport et avant ses expériences en Afrique du Nord depuis 2009, où il a dirigé plusieurs clubs dont notamment l’ES Sétif et le CS Sfaxien.

Alain Geiger, vous retrouvez donc un Servette FC que vous connaissiez bien en tant que joueur?

Oui. Pour tout dire, c'est même le club où j'ai le plus joué. Je sais ce que je dois à Servette et je suis là pour rendre à ce club tout ce qu'il m'a apporté.

Avec une responsabilité: diriger les Grenat sur le chemin de la Super League, non?

Oui, il faut avoir des ambitions élevées. Avec des axes de travail clairs. Servette est une institution du foot suisse, c'est certain. Mais aujourd'hui, il n'est que troisième de Challenge League, à 23 points du promu, Xamax. Cela signifie qu'il y a un réel chantier, notamment sur le plan sportif.

Prêt à commencer le travail?

Bien sûr. Après mes expériences africaines, j'avais envie de revenir en Suisse. Le défi proposé par Servette est une magnifique opportunité. (nxp)