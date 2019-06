Servette n’a pas peur d’afficher ses espoirs

Moins de quatre semaines se sont écoulées mais les flonflons de la promotion semblent déjà loin, presque oubliés. Pour le lauréat de Challenge League, place à une nouvelle réalité, celle qui prévaut à l’étage supérieur. Servette a choisi les thermes de Val-d’Illiez pour préparer son retour en Super League. Un stage d’oxygénation de cinq jours au pied des Dents-du-Midi destiné autant à régénérer les corps qu’à libérer les têtes. Ensuite, tout s’enchaînera très vite jusqu’au 20 juillet, jour de reprise, qui devrait voir Servette s’en aller défier YB à Berne pour un rendez-vous entre champions. «On est heureux d’être là tant l’on était en manque depuis des années, reconnaît Alain Geiger. On vient se montrer, essayer des choses… C’est formidable de se réveiller en se disant que l’on va retrouver Bâle, Sion et Zurich au lieu de se coltiner Chiasso, Schaffhouse ou Kriens.»

La question centrale concerne évidemment de savoir ce que l’on est en droit d’attendre du Servette 2019-2020 et des ambitions liées à un contingent encore en construction. Invité à jouer dans une cour des grands qu’il n’aurait jamais dû quitter, le club de la Praille doit-il se borner à envisager comme objectif le seul maintien (ce qu’affirme habituellement chaque promu) ou doit-il d’emblée viser plus haut, soit une place dans la première partie de tableau plus conforme à l’identité historique du SFC?

«Être craint de tous»

Sur les ambitions à nourrir, Didier Fischer se montre très clair: pas question de lambiner en se contentant d’éviter de faire le chemin inverse. «On ne doit pas avoir peur, affirme le boss. Si l’on joue la peur, si l’on joue le maintien, ce n’est pas Servette. Tout ce qui comporte le mot peur ne correspond pas à l’image du club.» Pour son président, il importe de surfer sur la vague de la promotion, tout en s’appuyant sur les valeurs du club. «On doit respecter l’ADN Servette en offrant un vrai spectacle, en étant une équipe qui joue et qui est crainte de tous et partout. C’est ce que j’ai dit aux joueurs. Notre entraîneur connaît par cœur cet ADN, lui qui en a été un des contributeurs.»

Un discours sans équivoque, également partagé par le principal intéressé. «Au-delà du maintien, il faut regarder vers le haut, convient Geiger. Derrière YB et Bâle, il y a des places à prendre. Pourquoi ne serions-nous pas cet outsider? On va naturellement hausser notre niveau, sachant que personne ne sera champion ou relégué en décembre. Si l’on travaille bien, on peut viser l’Europe. Le but, c’est de conserver notre style de jeu.» Dans une hiérarchie instable, Servette sait qu’il peut jouer placé.

Des journées bien remplies

Dans la quiétude du Val-d’Illiez, joueurs et staff sont au paradis. Jusqu’à samedi, entraînements, footing et bains régénérants vont rythmer des journées bien remplies.

Appelé à devenir le pilier de la défense grenat, l’immense Français Vincent Sasso (1,90 m) a débarqué du Portugal en apportant son expérience. Si Cognat, prêté par Lyon, devrait rester, le club espère encore recruter un No 10 ainsi qu’un attaquant. «On a approché Ademi mais il a préféré signer à Bâle», précise Geiger. La recherche se poursuit. Servette n’est pas pressé: il est déjà redevenu un nom qui compte, à nouveau redouté, dans le paysage helvétique.

(TDG)