Sébastien Loeb au service de deux pilotes de la région

Deux VW Polo R5, les plus récentes voitures de pointe de la discipline à l’échelon européen, seront au départ de la 60e édition du Rallye du Valais. Elles portent les mêmes couleurs, celles d’une grande entreprise genevoise de construction. Et deux pilotes qui se connaissent depuis longtemps, le Français établi à Genève Jérémy Crétien et le Vaudois Cédric Althaus, seront au volant. Signe particulier: les voitures sont fournies, préparées et suivies par le team du meilleur rallyman de tous les temps, le Français Sébastien Loeb, nonuple champion du monde de la spécialité: «Mardi, il est venu nous assister lors d’une journée d’essais, une soixantaine de kilomètres sous la pluie battante; des essais productifs, dans la mesure où l’on nous annonce des routes mouillées vendredi et samedi», explique Cédric Althaus.

Sous contrat avec Hyundai, le maître de la discipline n’a pas pris le volant, bien sûr, mais il a observé, conseillé ses deux clients privilégiés: «Séb est parti mercredi pour l’Espagne, où à son tour il participe à une course de préparation avant le rallye WRC de Catalogne, continue Althaus, qui fera finalement équipe avec Sandra Arlettaz, une équipière de grande expérience: «Depuis le Rallye du Chablais – l’ancien vice-champion de Suisse avait dû renoncer suite à un problème technique, après avoir signé d’excellents chronos en début d’épreuve – je n’avais plus piloté une voiture de course, cela m’a fait du bien, spécialement dans ces conditions difficiles.

» Jérémy (Crétien) participe à son premier Valais, il faudra donc qu’il reste prudent jeudi. Moi? Je n’ai pas arrêté une tactique définitive, il faudra voir les conditions du jour, le grip qui ne devrait pas être très important. Dans notre discipline, tout est question de confiance: quand vous vous sentez bien, vous êtes capable de réussir des trucs étonnants», ajoute Althaus.

Le Vaudois sait que, ce jeudi soir, il y aura deux gros morceaux à digérer, avec le passage de la Croix-de-Cœur et la spéciale des cols: «Logiquement, cette prise en main musclée risque d’éliminer quelques-uns des favoris pour la victoire et pour les accessits. Le but sera d’éviter les erreurs, d’être encore en course vendredi matin.»

Une soixantième édition, ça se célèbre. Les pilotes le savent, comme ils savent que tous ne déboucheront pas le champagne samedi soir. Les protégés de Loeb, eux, sont prêts à relever ce défi.