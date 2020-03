Une séance d’entraînement par 35 degrés au Mont-sur-Lausanne

Ces derniers jours au Mont-sur-Lausanne, le mercure est monté à 35 degrés. Le taux d’humidité s’est même élevé à 50%. Pour une fois, le réchauffement climatique n’y est pour rien. C’est au cœur des anciens entrepôts Switcher que le triathlète Adrien Briffod a trouvé ces conditions d’entraînement pas comme les autres.

Depuis janvier, l’institut thérapeutique et de performance sportive Motion Lab offre des possibilités d’adaptation à la chaleur et aux conditions extrêmes. Sur les 2000 m2 de surface, deux salles de 110 m2 au total permettent de se retrouver en hypoxie. Pour une simulation pouvant aller jusqu’à 5800 m d’altitude. Il est même possible de plonger la salle à une température de 40 degrés et à 90% d’humidité. «Il s’agit de la plus grande chambre d’Europe permettant de créer de telles conditions», avance Francis Degache, responsable recherche et développement à Motion Lab.

Perché sur son vélo, Adrien Briffod transpire à grosses gouttes. Lors de ses séances de deux heures, il perd l’équivalent de quatre litres de sueur. À coups de sprints d’une puissance allant de 600 à 700 watts. Le triathlète de 25 ans entraîne aussi les transitions sur un tapis de course à pied, avec des intervalles de 2’29’’ au km. Le tout à 3000 m d’altitude.

«On peut aller très loin dans l’affinage de la préparation de l’athlète, assure Francis Degache. Au fil des entraînements, le corps s’habitue et perd moins de sodium et de potassium. Lors de la première séance, la température d’Adrien se situait aux alentours de 39,5 degrés. Après la 7e séance, il ne dépassait pas les 38 degrés.»

«Lors de ma première séance, j’avais vraiment chaud au bout de vingt minutes d’efforts. Après mes premiers intervalles, j’étais «mort»! Au fur et à mesure des séances, je me sens mieux et je ressens moins la fatigue»

Au niveau des sensations, l’athlète a vu une nette différence sur son organisme. «Lors de ma première séance, j’avais vraiment chaud au bout de vingt minutes d’efforts. Et après mes premiers intervalles, j’étais «mort»! Désormais, je transpire autant, mais mon corps a moins cette sensation de chaleur. Au fur et à mesure des séances, je me sens mieux et je ressens moins la fatigue.»

Surveillance scientifique

À intervalle régulier, Amélie Parolini mesure des constantes comme la température du champion, la saturation en oxygène et la fréquence cardiaque. «S’il monte à plus de 40 degrés ou que la saturation en oxygène se situe en dessous de 75, on lui demande de ralentir ou de se reposer», explique la physiologiste de l’exercice. Après chaque entraînement, le triathlète termine par une séance de cryothérapie à moins 110 degrés. Des soins qui permettent au corps de se régénérer et de faciliter l’endormissement.

Adrien Briffod et ses collègues du team ATLET sont les premiers à tester ces installations. Après avoir suivi un camp d’entraînement en Afrique du Sud en février avec l’équipe de Suisse, le Veveysan a multiplié les séances au Mont-sur-Lausanne. Une solution avantageuse. «Je peux rester plus longtemps en Suisse et ainsi dormir chez moi et m’alimenter comme j’ai l’habitude de le faire, note le champion. Dans l’optique des Jeux, je reviendrai faire une partie de ma préparation ici. Et je me rendrai au Japon neuf jours avant la compétition, histoire de pouvoir m’adapter à d’autres paramètres, comme le décalage horaire.»

Ces séances de «torture» programmées devaient permettre à Adrien Briffod de mieux résister aux conditions extrêmes lors des prochains triathlons aux Bermudes et à Brasilia. «Je pense que cibler l’acclimatation est une bonne idée, estime pour sa part Alain Schmutz, entraîneur d’Adrien Briffod. L’analyse hydrique et de la perte des sels minéraux améliorera certainement la gestion de l’alimentation. Il ne faut pas négliger non plus l’aspect psychologique d’une telle démarche pour un athlète. Si les réponses d’une telle démarche sont propres à chacun, cela devrait apporter un vrai plus dans la préparation aux Jeux de Tokyo.»