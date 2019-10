Romy: «J’ai dû parfois opérer des choix qui n’étaient pas faciles»

Après avoir souvent plané sur la glace durant sa belle et longue carrière (17 saisons), Kevin Romy a décidé d’atterrir cet été, de guerre lasse, en bout de piste des Vernets. Le Neuchâtelois de 34 ans, 840 matches au plus haut niveau, a senti que c’était le moment pour lui de couper le moteur, deux ans avant le terme de son contrat.

Avec un titre à Lugano (2006), deux Coupe Spengler avec les Grenat (2013 et 2014), sept Mondiaux et une participation aux JO (à Sotchi), le pilote d’avion a tourné la page avec le sentiment du devoir accompli, même s’il aurait bien voulu soulever encore une fois le vase jaune de champion avant de s’en aller. «En 2016, nous étions proches de ce titre, rappelle celui qui s’était illustré, cette année-là, lors de la demi­finale contre Lugano. Nous avions l’équipe et le vestiaire pour aller au bout de notre rêve. On aurait mérité la finale. J’espère que le club genevois pourra ramener une fois ce trophée à la maison…»

Kevin Romy, depuis le 23 juillet, quand vous avez annoncé que vous raccrochiez les patins, vos pieds ne vous démangent-ils pas trop?

Non, non, ma vie de jeune retraité se passe bien, merci. Je vadrouille à gauche et à droite, je profite au maximum de ma famille. Vous savez, c’était une décision mûrement réfléchie. Et aujourd’hui, je n’ai aucun regret. Comme je ne suis pas un tricheur, envers moi et les autres, j’ai préféré tirer ma révérence plutôt que de traîner deux ans alors que je n’étais plus capable d’évoluer à ce niveau.

Il n’y a plus d’entraînement, plus de match: vos journées ne sont-elles pas trop longues?

Au contraire! Avec mes deux filles (ndlr: Nayla et Sohane), 5 et 3 ans, il n’y a pas de quoi s’ennuyer, elles ont beaucoup d’énergie. Et je n’ai pas complètement coupé avec Ge/Servette puisque mon rôle est aussi de promouvoir le hockey à Genève lors d’événements dans le canton.

Êtes-vous retourné à la patinoire depuis?

Non, je n’ai pas encore revu un match aux Vernets. Mais je suis toujours les résultats et les reflets filmés avec attention. Je sais tout ce qui se passe dans le championnat.

Et quel regard portez-vous sur ce Ge/Servette qui a subi une cure de jouvence cet été?

Les Genevois ont réussi un bon début de championnat avec des points importants qu’ils n’auront pas besoin d’aller chercher à fin janvier quand il s’agit de batailler pour une place en play-off. Maintenant, on constate une fois de plus que cette National League est très serrée et que toutes les équipes sont difficiles à battre. Du coup, la compétition est vraiment très disputée.

Que vous inspire l’arrivée de ces jeunes (Deniss Smirnovs, Simon Le Coultre, Sandis Smons, Guillaume Maillard) qui jouent sans complexe?

La direction prise par le club de rajeunir les cadres est bonne, vraiment positive pour Ge/Servette. Alors oui, forcément qu’il y a, parfois, à certains moments, un petit manque d’expérience mais c’est une période de transition où s’agit d’être patient. Mais comme on a pu le constater durant ces premiers matches, il y a, à l’image du bon début de saison de Smirnovs, du talent et beaucoup de potentiel, et de bonnes personnes pour développer ces jeunes et les intégrer au niveau professionnel. Je pense que sur la longueur, Ge/Servette bénéficiera de ses choix.

Beaucoup de personnes dans le milieu, qui ne connaissaient pas Patrick Emond, avaient émis des réserves sur sa faculté de pouvoir s’imposer au plus haut niveau. Êtes-vous surpris par sa réussite?

Non car Patrick connaît bien le club et communique bien. Il sait mieux que personne comment on s’y prend avec la relève et la manière de travailler avec les juniors qu’il a conduits deux fois au titre. C’était la meilleure solution pour amorcer cette transition. Les résultats sont là pour l’instant et on peut lui faire confiance pour réussir sa mission à long terme avec ce contingent.

Avec le recul, qu’avez-vous surtout retenu de votre carrière?

Je garde forcément de bons souvenirs et, je le répète, je n’ai aucun regret. J’ai dû parfois opérer des choix qui n’étaient pas faciles, notamment par rapport à la NHL. Il est vrai que j’aurais pu tenter ma chance (ndlr: il avait été choisi par Philadelphie en 2003 au 4e tour en 108e position) mais là aussi c’était une décision réfléchie de ma part. Il est vrai que je n’ai pas à me plaindre de ma carrière, que ce soit en Suisse et au niveau international.

Vos nombreuses blessures lors des trois dernières saisons vous ont-elles poussé à prendre la décision de raccrocher?

Ce n’est pas à cause d’une commotion ou d’une blessure que j’ai arrêté le hockey. Mais il est vrai que des fractures à la clavicule et à la main m’ont éloigné des patinoires durant quelques mois ces dernières saisons. Je suis revenu à chaque fois mais en cours d’exercice et je n’étais pas à 100%. C’est surtout cela qui m’a fait réfléchir. Je n’étais plus capable d’évoluer au niveau qui était le mien en 2016.

Vous n’allez plus voler sur la glace mais dans les airs avec votre épouse, Marine, elle aussi pilote?

J’ai en effet désormais une licence de pilote professionnel qui me permet de voler. Mais je n’ai pas encore décidé si j’allais en faire mon métier. Je suis toujours dans une période de réflexion. Après une carrière de hockeyeur de dix-sept ans, il était surtout important, dans un premier temps de prendre du recul avec la famille. On verra bien durant les prochains mois quelle direction je vais prendre.