Un quadruple champion du monde survole les 4 Jours de Genève

Quoi de mieux pour asseoir sa réputation que de couronner un seigneur de la piste? La superbe victoire chez les pros du Français Morgan Kneisky (32 ans), quadruple champion du monde (américaine trois fois et scratch), aux côtés de son compatriote le junior Kevin Vauquelin ne pouvait que réjouir Loïc Hugentobler, maître d’oeuvre des 4 Jours de Genève. Boss et directeur technique de la manifestation, le président de l’UVG a terminé l’exercice fourbu, mais heureux. «J’ai dû dormir huit heures en trois jours. Avec une participation de grande qualité, des compétitions ouvertes jusqu’au bout et des réservations pour les repas qui ont bien marché, le bilan est résolument positif», estimait le Genevois, qui regrettait simplement des travées fort peu remplies, malgré l’entrée libre. Un manque d’affluence qui ne saurait donc empêcher la manifestation de boucler ses comptes, de justesse certes, sur une situation d’équilibre.

Avec deux tours d’avance sur le Vaudois Tristan Marguet et son compère saint-gallois Simon Vitzthum, dont l’un creusé dans l’ultime Madison, Morgan Kneisky n’a laissé aucune chance à ses rivaux, sur une piste qu’il connaît comme sa poche: «Je suis venu pour la première fois à Genève en tant que minime, en 2002. J’adore courir ici, l’accueil est exceptionnel et l’organisation parfaite», appréciait le Bisontin, qui estimait avoir rempli son objectif en permettant à son jeune partenaire «de progresser techniquement».

Loïc Perizzolo, vainqueur à trois reprises des 4 Jours de Genève, n’a pas eu son mot à dire dans ce qu’il qualifiait de «belle course». Le Genevois a terminé quatrième – à quatre tours – avec le Français Joseph Berlin Simon. «On a perdu la troisième place sur une erreur dans la chasse de samedi. On a parfois raté le bon wagon en étant bloqués dans le trafic, en raison du niveau pas très homogène du peloton», expliquait-il avec une frustration mesurée.

L’épreuve féminine est revenue au duo britannique formé d’Emily Nelson et Jenny Holl, devant Erin Atwell/Coles Leyster, venues tout exprès du Canada, comme la paire de juniors Bibic/Guillemette.

Deux succès genevois ont été enregistrés chez les jeunes, en U19 grâce à Damien Fortis (Lignon) et Henry Lawton (Lancy), en U17 par l’entremise du champion de Suisse U16 Matteo Constant (Lignon). La vitalité du cyclisme cantonal est également soulignée par les Mérites genevois, qui ont récompensé samedi pas moins de 30 garçons et filles pour leurs performances de l’année écoulée. Au niveau international, comme pour Leila Henry (finaliste des Européens et demi-finaliste des Mondiaux en BMX juniors), Thalya Burford (finaliste mondiale en BMC 16 ans) et Jamie Pouessel (demi-finaliste des Mondiaux en BMX 10/11 ans), ou à l’échelon national, avec les titres décrochés par Constant, Mathias Gantner (BMX 16 ans), Henry Lawton (piste et CLM U19) et Loredana Marescutti (BMX +17).