Protéger la dynamique de groupe

Xherdan Shaqiri est le joueur le plus talentueux de l’équipe de Suisse de football. Ses qualités individuelles peuvent à elles seules décider du sort d’un match. Et pourtant… Au mois de septembre, lorsque le sélectionneur Vladimir Petkovic dévoile sa liste de joueurs convoqués pour les matches contre l’Irlande et Gibraltar, pas de Xherdan Shaqiri. Le joueur n’est pas blessé, il a décidé de se concentrer sur son club, Liverpool. Malaise.

Dans un sport collectif, la somme des talents individuels que constitue un groupe ne suffit pas. Les individus d’une équipe sont amenés à collaborer, évoluer et performer ensemble. Au fil des semaines de travail collectif s’instaure une «dynamique de groupe». Une hiérarchie prend forme au sein de l’équipe. Les leaders sont ceux qui, par leurs performances et leur attitude, impriment le rythme de croisière de la vie en communauté, à l’intérieur de ce groupe. Ils sont aussi des personnes au fort caractère, avec de gros ego.

Lorsqu’un des joueurs clés de l’équipe de Suisse comme Shaqiri décide de ne pas répondre positivement à une convocation de son sélectionneur (sans raison apparente), cela peut avoir des répercussions sur le reste du groupe. Et donc mettre à mal la fameuse «dynamique de groupe».

Dans ce cas, qui reflète sans doute un manque de communication entre un joueur et son sélectionneur et/ou sa fédération, il est important de ne pas laisser l’histoire pourrir. En ce sens, l’entretien qui a eu lieu entre les différentes parties et les réponses apportées ensuite par Vladimir Petkovic et Xherdan Shaqiri étaient impératifs. Ce genre d’éclaircissement existe justement pour protéger le groupe.

La Suisse aura besoin de cette force pour la double confrontation qui l’attend, au Danemark puis contre l’Irlande à Genève. Mais si elle se prétend de nouveau unie comme jamais, elle va devoir en faire la démonstration. Au nom de la dynamique de groupe. Cela vaut pour les joueurs comme pour Petkovic.