La plainte pénale pour défendre les arbitres

Nicolas Hervieu-Causse veut faire bouger les choses. «Si les sanctions sportives ne fonctionnent pas, il faut prononcer des sanctions pénales.» C’est l’arbitre qui parle, lui qui officie depuis une dizaine d’années sur les terrains genevois, ayant même intégré la Referee Academy de l’ASF, qui lui a permis d’arpenter ceux d’autres cantons. Le constat qu’il tire fait suite aux différentes manifestations de violence à l’encontre de sa «corporation», auxquelles il assiste chaque week-end, à tous les niveaux ou presque. «Il est frappant d’observer la manière dont le public, les entraîneurs ou les joueurs se comportent avec les arbitres», souligne celui qui siffle jusqu’en 2eligue interrégionale.

Au civil, l’arbitre passionné est un avocat déterminé. C’est en combinant ces deux casquettes que Nicolas Hervieu-Causse, 30ans, s’exprime et s’est positionné auprès des instances sportives et politiques. Avec un projet audacieux: systématiser le dépôt de plainte pénale pour chaque infraction dont est victime un arbitre. «Ces dernières années, il y a eu différents incidents graves à Genève, contextualise-t-il. Notamment à l’automne 2018, lorsqu’un arbitre s’est fait agresser violemment lors d’un match de 5eligue. Cela représente la violence extrême qui peut exister dans le football genevois. Depuis, l’Association cantonale genevoise de football (ACGF) a durci les sanctions sportives. Malgré cela, les mentalités n’ont pas vraiment évolué. Il faut trouver une autre solution.»

Accompagner les victimes

Dans l’idée de Nicolas Hervieu-Causse, un casier judiciaire peut constituer un élément dissuasif à l’heure de s’en prendre directement à un arbitre. Il compte donc bien mener ce projet à bras-le-corps. «L’idée est qu’à chaque fois qu’un arbitre est victime d’une infraction pénale, il me contacte et me détaille les faits, précise-t-il. Je deviens alors son avocat et une plainte pénale est déposée, dans le but qu’elle ait une suite. J’accompagne l’arbitre durant toute la procédure pour arriver, si possible, à une condamnation pénale. Ce serait un service que l’ACGF offrirait gratuitement aux arbitres, afin qu’ils aient tous la possibilité de se défendre. Car les jeunes arbitres peuvent se sentir seuls. Le but est donc de les accompagner tout au long d’une éventuelle procédure.» Le projet a obtenu le soutien de l’ACGF, de l’Union genevoise des arbitres de football (UGAF) mais également du département de Sami Kanaan à la Ville de Genève.

Le dispositif devait être effectif dès le début de ce deuxième tour. L’arrêt des compétitions en raison de l’épidémie de coronavirus reporte son entrée en vigueur. Simple contretemps, qui ne lève pas une question: signe-t-il le lancement d’une répression massive sur les terrains de football genevois? «L’objectif, c’est de faire baisser les violences, mais tout sera traité au cas par cas, nuance Nicolas Hervieu-Causse. Toutes les situations sont différentes et il ne s’agit pas d’obstruer la justice. Les lésions corporelles, les insultes, les menaces, les voies de fait, la diffamation ou encore la contrainte sont les infractions pénales le plus souvent commises sur les terrains de foot.»

Gratuité du processus

Un exemple? «Si un arbitre met un carton rouge à joueur et que celui-ci l’agresse physiquement et l’insulte, il s’agira de le dénoncer et de chercher des témoins. Mais pas pour une invective isolée liée à de la frustration.» En clair: le degré d’infraction sera naturellement étudié et replacé dans le contexte du match. «Mais les joueurs genevois doivent être conscients que s’ils commettent une infraction pénale et que l’arbitre souhaite porter plainte, le dépôt sera plus ou moins automatisé.» Avec comme présupposition que vivre avec un casier judiciaire se veut plus dissuasif que de ne pas jouer pendant quelques semaines.

En quoi les démarches de Nicolas Hervieu-Causse apportent-elles de la nouveauté? Le côté systématique ou presque, forcément. L’accompagnement aussi. Et puis, la gratuité du processus. «Cela donne la possibilité à l’ACGF d’octroyer sans frais aux arbitres genevois la défense d’un avocat dans le but de réduire la violence, imagine l’instigateur. L’ACGF a déjà pris des mesures sportives. Là, elle passe à l’étape suivante.» Et ce sans engager des moyens difficilement supportables. Car l’homme de loi s’engage à faire ça bénévolement: «Si j’accepte de me lancer, c’est parce que je suis arbitre et que je sais comment fonctionne le foot genevois. Avec ma double casquette, j’ai la légitimité de proposer quelque chose que les instances ne pouvaient pas faire d’elles-mêmes.» Nicolas Hervieu-Causse est convaincu que la menace de la condamnation fera son effet. Les prochaines années statueront de son efficacité.