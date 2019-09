Passé de la rue à la Ligue 1, Lakdar Boussaha revit à Carouge

Les joueurs du FC Bavois n’ont oublié ni son nom ni son visage. Alors que les Vaudois menaient tranquillement 2-0 lors de la réception de Carouge il y a deux semaines, Lakdar Boussaha est entré en jeu (65e), a fait trembler les filets tout juste cinq minutes plus tard et a bien failli, à lui tout seul ou presque, retourner le match. Ce soir-là, il s’en est fallu de très peu, et il est légitime de se demander à quoi aurait ressemblé la partie si le Français s’était trouvé sur le terrain au coup d’envoi. «Il y avait eu le match de Coupe face à Young Boys cinq jours plus tôt et, en plus, j’étais en plein déménagement. Vu mon état de fatigue, on a convenu avec le coach que ce n’était pas une mauvaise chose que je prenne un peu de repos.»

Ainsi va la vie de footballeur semi-professionnel, que Lakdar Boussaha découvre en Suisse, lui qui a posé ses valises à la Fontenette durant l’été. «J’aurai besoin d’un peu de temps pour m’habituer. Avant, je m’entraînais le matin, l’après-midi et mes journées étaient terminées à 17 h. Aujourd’hui, c’est à cette heure-là qu’elles débutent. Et puis, je sais qu’il est illusoire d’avoir les mêmes exigences entre un pro et un gars qui s’est levé à 6 h pour travailler toute la journée, comme c’est le cas de certains coéquipiers. Pas de souci à ce niveau.»

Dans l’inconnu

De toute façon, l’ancien buteur de Grenoble, Bourg-en-Bresse et Boulogne, avec qui il avait très succinctement goûté à la Ligue 1 en 2009, sait où il a mis les pieds et pourquoi il a signé à Carouge. «Je ne veux pas m’étaler sur le sujet, mais disons que mes deux dernières années à Grenoble m’ont laissé un sérieux goût d’amertume. Une blessure, les histoires, les magouilles, les conflits… Bref, si l’idée était de me dégoûter du football professionnel, c’est réussi: je ne veux plus en entendre parler.»

Résultat, Lakdar Boussaha a franchi la frontière pour prendre un nouveau départ, laissant le passé derrière lui. «En France, du moment que tu as évolué quelques saisons à un bon niveau, tout le monde te connaît, ou croit te connaître, avec tous les a priori que cela comporte. La Suisse, c’est l’inconnu. Mes partenaires m’apprennent deux jours avant où l’on va jouer le week-end et je découvre les lieux. D’ailleurs, ils m’avaient beaucoup parlé de Bavois et des spécificités de l’endroit: je n’ai pas été déçu», souri l’homme à la centaine de matches en Ligue 2.

S’il a déjà commencé à se faire un nom en Suisse – il est le deuxième meilleur buteur de Promotion League avec cinq réussites en six matches –, le néo-Carougeois est surtout animé par un objectif extrasportif: réussir sa reconversion et venir en aide aux enfants en difficulté, lui le gamin sorti de la rue grâce au foot. «Bourg-Saint-Maurice (ndlr: la ville où il a grandi), ce n’était pas la cité non plus, mais quand même. Là-bas, les gens n’en ont que pour le ski. Moi, ce que j’aimais, c’était le ballon. Alors je me suis accroché, toujours guidé par le plaisir qu’il m’apportait. Je me suis débrouillé tant bien que mal, en suivant la voie des amateurs, là où la plupart des futurs pros intègrent un centre de formation. Mon parcours n’est pas parfait, mais si je peux aider des jeunes des quartiers à s’en sortir, que ce soit par le foot ou autre chose, j’aurai accompli quelque chose.»

Retour à l’école

L’année prochaine, Lakdar Boussaha intégrera donc la Haute École de travail social de Genève, un élément qui a joué un rôle majeur dans sa venue à Carouge. «D’ici là, j’ai envie de retrouver goût au foot, et je suis persuadé qu’Étoile est l’endroit idéal pour ça. L’entraîneur pense que je peux encore progresser? Il a entièrement raison. Et ça viendra. Comme je vous l’ai dit, il faut que je m’adapte dans un contexte différent de ceux que j’ai connus. Mais l’environnement est sain, les gens honnêtes. C’est tout ce qu’il me faut.»

Surtout, la troupe de Jean-Michel Aeby a une belle carte à jouer cette saison en championnat. «C’était un facteur essentiel à mes yeux. Le monde pro, j’ai dit stop. Mais je ne me voyais pas partir en 3e ligue pour autant. Vous savez, en France voisine, les clubs genevois de 1re ligue et de Promotion League ont une bonne réputation. Beaucoup de compatriotes viennent et repartent, souvent en en disant beaucoup de bien. Ce n’est pas usurpé. Des Sally Sarr ou des Matias Vitkieviez, ce sont quand même des gars qui ont touché à leur équipe nationale. C’est génial de les côtoyer.» Tout est réuni pour que, à 32 ans, Lakdar Boussaha vive une seconde jeunesse à Carouge.