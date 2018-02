Une moisson de médailles pour terminer en beauté

L'équipe de ski alpin en or sur le Team Event, les curleurs bronzés du CC Genève et le snowboarder Nevin Galmarini - en or aussi - ont fêté leurs succès olympiques samedi à Pyeongchang, en présence notamment du ministre des sports Guy Parmelin. Lors de ces Jeux d'hiver, les sportifs suisses ont décroché jusqu'ici 15 médailles, égalant la moisson de Calgary en 1988. Découvrez l'ambiance à la Maison Suisse dans notre vidéo ci-dessus. (jsa/ats/nxp)