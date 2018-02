Un skieur suisse fait le buzz à Pyeongchang

Comment tuer le temps à Pyeongchang avant d'entrer en compétition? Fabian Bösch, membre de l'équipe suisse de freestyle, a trouvé la solution. «Après 20 ans, je n'ai toujours pas compris comment ces trucs fonctionnent... Est-ce que je le fais bien?», écrit-il sur son compte Instagram. Sur la vidéo, on le voit emprunter un escalator d'une manière un peu spéciale. A ne pas tester soi-même!

Il a également posté une autre vidéo où il détourne un chariot pour faire du bobsleigh. En attendant une médaille en slopestyle, Fabian Bösch a fait le buzz sur la toile. La BBC, NBC New York, The Guardian, n'ont pas hésité à twitter ses exploits.

Swiss skier Fabian Boesch opts not to use his legs for escalator ride. And the video is absolutely insane. https://t.co/dmNwtJiK2X pic.twitter.com/ruZUoeu6lU