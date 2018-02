Un patineur gay résiste face à la Maison Blanche

Le vice-président américain Mike Pence a affiché jeudi sur twitter son soutien à Adam Rippon, le patineur américain ouvertement gay présent à Pyeongchang pour les JO-2018, qui l'avait accusé d'avoir tenu par le passé des propos homophobes.

Le patineur, interrogé par le quotidien USA Today il y a un mois, avait critiqué le choix du vice-président comme chef de la délégation américaine pour les JO-2018 Pyeongchang, en raison de ses positions anti-gays.

Le sportif avait notamment soutenu que Mike Pence soutenait les méthodes thérapeutiques visant à soigner les gays de leur homosexualité, et laissé planer le doute sur sa présence au sein de la délégation américaine au moment de rencontrer le vice-président avant la cérémonie d'ouverture des JO prévue vendredi comme le veut la tradition.

«@Adaripp Je veux que vous sachiez que nous sommes AVEC VOUS», a twetté Mike Pence jeudi. «Ne laissez pas des fake news vous distraire. Je suis fier de vous et de TOUS LES GRANDS athlètes et mon seul souhait pour vous et de toute la #TeamUSA est de ramener l'or à la maison. Allez les chercher!»

.@Adaripp I want you to know we are FOR YOU. Don’t let fake news distract you. I am proud of you and ALL OF OUR GREAT athletes and my only hope for you and all of #TeamUSA is to bring home the gold. Go get ‘em! — Vice President Mike Pence (@VP) 8 février 2018

Le tweet du vice-président américain a été publié quelques heures après qu'USA Today ait assuré que le patineur avait refusé de rencontrer Mike Pence pour discuter des accusations lancées par le patineur.

Vice President Mike Pence called a USA TODAY Sports report alleging he was upset over criticism from openly gay Olympian Adam Rippon “fake news.” https://t.co/TySgkttaXC — USA TODAY (@USATODAY) 8 février 2018

Avant de tweeter ce soutien, le vice-président, arrivé jeudi en Corée du Sud, a démenti que les propos incriminés tenus en 2000 lors de sa campagne pour le Congrès, soient un soutien à la conversion des homosexuels. «Les ressources devraient aller directement à ces institutions qui offrent de l'aide à ceux qui cherchent à changer leur comportement sexuel», avait-il expliqué dans un communiqué publié en 2000 sur son site officiel de campagne. «Un journaliste essaie de fausser une vieille non-histoire de 18 ans afin de semer les graines de la division. Nous ne laisserons pas faire cela!! #FAKENEWS», a-t-il également tweeté jeudi.

Headed to the Olympics to cheer on #TeamUSA. One reporter trying to distort 18 yr old nonstory to sow seeds of division. We won’t let that happen! #FAKENEWS. Our athletes are the best in the world and we are for ALL of them! #TEAMUSA — Vice President Mike Pence (@VP) 8 février 2018

Rippon qui fait partie des trois représentants américains pour l'épreuve masculine de patinage artistique, a déjà prévenu qu'il ne participera pas à la traditionnelle réception organisée à la Maison Blanche pour les sélectionnés olympiques à leur retour de Corée du Sud. «Je ne pense pas que l'administration actuelle représente les valeurs que l'on m'a enseignées quand j'ai grandi», avait-il dit il y a un mois. (afp/nxp)