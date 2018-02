Un couple battu par la Suisse lié au dopage

Tout ça pour ça: malgré toutes les précautions prises par le CIO qui a suspendu le Comité olympique russe et n'a invité que des sportifs russes «propres», les JO sont une fois de plus rattrapés par le dopage, un joueur de curling russe étant impliqué dans un cas de dopage au meldonium.

Selon une source proche du dossier, le contrôle de l'échantillon A prélevé sur le sportif russe a révélé la présence de «meldonium». L'analyse de l'échantillon B doit être pratiquée «lundi à 13 heures», heure locale à Pyeongchang (5 heures en Suisse), a précisé une autre source.

La Fédération internationale de curling a confirmé l'existence d'un cas impliquant un sportif engagé dans son tournoi olympique. Selon «Reuters», Alexander Krushelnitsky serait l'athlète concerné par ce contrôle positif au meldonium. Avec sa femme, ils avaient été éliminés par la Suisse en demi-finale du curling mixte.

Alexander Krushelnitsky, a bronze-medallist along with his wife in mixed-doubles curling, is suspected of having tested positive for meldonium, source tells Reuters #pyeongchang2018 #doping #OAR #Russia pic.twitter.com/wwc3ZpaD71