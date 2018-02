Sarah Höfflin fêtée en grandes pompes à Genève

Historique La championne de slopestyle est arrivée ce jeudi à l’aéroport de Cointrin, accueillie par ses fans, sa famille, les autorités et des élèves de Versoix qui ont suivi ses exploits. Plus...

Slopestyle Avant de décoller pour la Suisse, la championne olympique a savouré son titre autour d’un barbecue. Plus...

Ski freestyle Et devant une famille en or... La présence de ses proches a donné à la Genevoise Sarah Höfflin des ailes en slopestyle. Plus...