Porte-drapeau US: un pile ou face au goût amer

Mauvais perdant ou victime de racisme? Le patineur de vitesse américain Shani Davis a critiqué la procédure de désignation du porte-drapeau de l'équipe des Etats-Unis pour la cérémonie d'ouverture des jeux Olympiques de Pyeongchang vendredi, terminée à pile ou face par la victoire de la lugeuse Erin Hamlin.

«Je suis Américain et quand j'ai gagné le 1000 m en 2010 je suis devenu le premier Américain à réussir le doublé dans cette compétition. @TeamUSA a joué sans honneur à pile ou face pour nommer son porte-drapeau 2018. Pas de problème. Je peux attendre jusqu'en 2022. #BlackHistoryMonth2018#PyeongChang2018», a tweeté vendredi cet athlète afro-américain de 35 ans.

Le hashtag #BlackHistoryMonth2018 qui signe ce tweet évoque une tradition aux Etats-Unis: chaque année, pendant un mois, le rôle central des Afro-américains dans l'histoire du pays est mis en avant. Cette année, il s'agit du mois de février.

I am an American and when I won the 1000m in 2010 I became the first American to 2-peat in that event. @TeamUSA dishonorably tossed a coin to decide its 2018 flag bearer. No problem. I can wait until 2022. #BlackHistoryMonth2018 #PyeongChang2018 pic.twitter.com/dsmTtNkhJs