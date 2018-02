Les faits saillants de cette journée olympique

DOUBLE ROMAND HISTORIQUE

L'incroyable s'est produit aux Parc des Neiges de Phoenix de Pyeongchang, avec le premier doublé romand dans l'histoire des Jeux: la Genevoise Sarah Hoefflin a remporté l'épreuve de ski slopestyle, devant la Fribourgeoise Mathilde Gremaud. Les deux acrobates ont présenté les figures les plus osées du plateau et ont démontré un mental d'acier. Il s'agit du dixième doublé suisse aux JO. Le dernier datait de 2006 avec les frères Schoch en snowboard.

LES SUISSES DEMONTENT LES COREENS

L'équipe de Suisse de hockey sur glace s'est reprise. Pour son deuxième match du tournoi olympique, la sélection de Patrick Fischer s'est débarrassée de la Corée du Sud 8-0. L'attaquant des Zurich Lions, Pius Suter a réussi un triplé.

LA SURPRISE LEDECKA

Ester Ledecka est championne olympique du Super-G! La skieuse/snowboardeuse tchèque a surpris les favorites pour décrocher un titre inattendu devant Anna Veith et Tina Weirather, alors que Lara Gut a fini 4e à un centième du bronze. La Tchèque, avec ses 19 départs en Coupe du monde, a réussi l'un des exploits les plus retentissants de l'histoire des Jeux en ski alpin. Car l'an passé au mois de mars, la Tchèque de 22 ans avait récolté deux médailles mondiales à la Sierra Nevada...en snowboard.

SORTIE DISCRETE POUR SIMON AMMANN

Simon Ammann n'a pas pu déployer ses ailes sur le grand tremplin olympique de Pyeongchang. Il s'est classé à une anonyme 13e place d'un concours remporté par le Polonais Kamil Stoch, déjà double médaillé d'or il y a quatre ans à Sotchi. Pour son dernier concours olympique, le Saint-Gallois n'a pu conserver sa 10e place de la première manche.

PAS DE MEDAILLE POUR LES HOCKEYEUSES SUISSES

Le «miracle» de Sotchi ne se reproduira pas pour la Suisse. Battue 6-2 en quart de finale par le Team OAR, les Suissesses ne monteront pas sur le podium comme il y a quatre ans en Russie.

LE BIS DE HANYU

Yuzuru Hanyu a de nouveau été sacré champion olympique de patinage artistique. Titré il y a quatre ans à Sotchi, le Japonais est devenu à 23 ans le premier patineur à réussir ce doublé depuis l'Américain Dick Button en 1952.

LES CURLERS SUISSES EN POSITIF

Après leurs deux défaites initiales, Peter De Cruz et ses coéquipiers ont parfaitement redressé la barre. La Suisse a cueilli un troisième succès dans le tournoi olympique avec un 7-5 contre la Norvège. Le bilan des Suisses est désormais de 3 victoires et de deux défaites. En revanche, les dames ont encore perdu contre la Suède (7-8) et sont proches de l'élimination.

TROISIEME TITRE POUR KUZMINA

La Slovaque Anastasiya Kuzmina a remporté sa troisième médaille en cinq jours et son troisième titre olympique en tout en l'espace de huit ans à Pyeongchang en biathlon. Elle s'est imposée haut la main sur la mass-start 12,5 km, dans laquelle les Suissesses n'ont pas su tirer leur épingle du jeu.

RELAIS FEMININ UN PEU COURT Il a manqué une 4e relayeuse performante à la Suisse pour jouer un rôle en vue dans le relais 4 x 5 km de fond. Le quatuor helvétique a pris la 7e place. L'épreuve a été remportée de haute lutte par la Norvège de Marit Björgen devant la Suède.

BONNE SURPRISE EN SAUT

En saut (aerials) messieurs, Dimitri Isler et Mischa Gasser se sont qualifiés pour la finale du top 12. Que deux représentants de Swiss Ski soient qualifiés pour disputer une médaille en saut, n'est pas seulement une première mais aussi une surprise. L'an dernier aux Mondiaux, Isler (13e) et Gasser (17e) étaient restés loin de la tête. (ATS/nxp)