Il boude après avoir perdu à pile ou face

Le patineur de vitesse américain Shani Davis rêvait d'être porte-drapeau pour la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Pyeongchang. Mais après s'être vu refuser cet honneur, il a finalement zappé la cérémonie et s'est fait vilipender par les autres athlètes de sa délégation.

Le sort a certes été cruel pour le patineur de 35 ans, double champion olympique, qui a perdu à pile ou face le droit d'être le porte-drapeau américain, un honneur qui a finalement échu à la lugeuse Erin Hamlin.

Vexé, l'athlète, qui est noir, avait fait part de sa déception vendredi sur internet dans un message amer pouvant laisser penser qu'il se plaignait d'avoir été victime d'une décision raciste.

Davis, qui est le sportif américain le plus décoré en lice à Pyeongchang avec ses quatre médailles olympiques (2 en or, 2 en argent) et qui dispute ses cinquièmes Jeux, a ensuite décidé de ne pas assister à la cérémonie d'ouverture. Autant de mouvements d'humeur qui n'ont pas plu aux autres sportifs de la délégation américaine.

Pas du goût de tout le monde

«Je parie que tu n'aurais rien dit si le tirage au sort avait été en ta faveur», regrettait ainsi le bobeur Nick Cunningham. «Tout ce que tu prouves c'est que la pièce est tombée du bon côté.»

Shani Davis avait apparemment décidé de ne pas assister à la cérémonie, à moins d'être le porte-drapeau. En course sur le 500 m, le 1000 m et le 1500 m, sa première épreuve se déroule mardi.

Mais le skieur freestyle David Wise n'a pas non plus apprécié le comportement de Davis: «Celui ou celle qui porte le drapeau du Team USA doit se conduire avec à la fois honneur et HUMILITÉ, a-t-il écrit. Un vrai Champion devrait marcher fièrement avec ses coéquipiers. Il me semble que la pièce a fait le bon choix.»

Soutien d'un militant des droits civiques

Shani Davis a cependant été soutenu par le révérend Jesse Jackson, célèbre militant américain des droits civiques, qui a appelé le Comité olympique américain à changer ses règles pour désigner son porte-drapeau, un choix «qui ne devrait jamais être fait à pile ou face».

La procédure de désignation du porte-drapeau, qui a eu lieu jeudi, était connue avant. Chacun des huit représentants des Fédérations américaines de sports d'hiver disposait d'une voix et en cas d'égalité entre deux athlètes, la décision se faisait au hasard, à pile ou face. (ats/nxp)