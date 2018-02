Hockey: la Suisse réagit et écrase la Corée

L'équipe de Suisse s'est reprise. Pour son deuxième match du tournoi olympique, la sélection de Patrick Fischer s'est débarrassée de la Corée du Sud 8-0 pour imiter l'équipe féminine.

La défaite inaugurale face au Canada oubliée, la Suisse a remis les pendules à l'heure contre la Corée du sud. Un succès sans trembler qui relance l'équipe nationale. Et ce n'était pas gagné d'avance, comme l'a rappelé le succès étriqué des Tchèques 2-1 en ouverture face à l'hôte du tournoi. Le fameux couplet qui veut qu'il n'y ait plus de petite équipe a dû être seriné par l'encadrement de l'équipe nationale avant le match.

Du coup la Suisse a joué sérieusement. Dès le départ. Et elle a aussi bénéficié des largesses de la défense asiatique et des cadeaux du gardien Matt Dalton, fusillé par les «Lucky Luke» helvétiques. Denis Hollenstein a débloqué la situation à la 11e. Félicien Du Bois a inscrit un but chanceux à la 28e sur une grossière erreur du gardien et Pius Suter a enfilé le premier de ses trois buts à la 36e.

La performance suisse a tourné à la démonstration lors d'un troisième tiers cauchemardesque pour les Coréens. Le changement de portier après le 5-0 n'a eu aucun effet et les joueurs de Patrick Fischer ont soigné leurs statistiques. La fin de match a mis en lumière les immenses carences de Sud-Coréens dépassés dans tous les compartiments du jeu. Jonas Hiller n'a pas passé une après-midi trop difficile, même s'il a dû faire face à un ultime face-à-face dans la dernière minute pour préserver son blanchissage. Finalement, les messieurs ont suivi les traces des dames pour une victoire sur un score identique.

Ce succès permet à la Suisse de se replacer à la troisième place du groupe A. Un groupe dominé par la République tchèque avec 5 points. Les Tchèques ont battu le Canada 3-2 aux tirs au but. Tout s'est joué au cours des 21 premières minutes avec deux buts de chaque côté.

Le prochain match de la Suisse tombe justement contre la République tchèque demain dimanche à 8h40 heure suisse. En cas de victoire, les Suisses pourraient peut-être accrocher la meilleure deuxième place et se qualifier directement pour les quarts. Sinon, ce seront les huitièmes de finale. (ats/nxp)