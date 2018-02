Hockey: l'Allemagne tacle le Canada qui réplique

Le ministère allemand des Affaires étrangères a tweeté un message plein d'ironie envers les Canadiens, qui ont répondu avec malice, après la stupéfiante victoire de l'Allemagne vendredi (4-3) contre le Canada en demi-finale du tournoi olympique de hockey.

Sur son compte officiel, le ministère allemand publie un «travel advisory» (conseil aux voyageurs) en anglais qui indique: «Les Allemands au Canada doivent faire preuve d'un haut degré d'empathie. Soyez gentils, ne jubilez pas, embrassez les gens, achetez plein de chocolats chauds. Imaginez juste comment vous vous sentiriez si le Canada nous battait au football».

Travel advisory: Germans in Canada should exercise a high degree of empathy. Be nice, don’t gloat, give hugs, buy rounds of hot chocolate. Just imagine how you would feel if Canada beat us in soccer ???? ???????? ?? ???????? #CANGER @TeamD @CanadaFP @GermanyInCanada @KanadaBotschaft pic.twitter.com/0HlHoxMA7E

La réplique canadienne

Le tweet est suivi de deux petits drapeaux allemand et canadien séparés par un coeur. Le ministère canadien des Affaires étrangères a répondu en mettant en avant l'histoire glorieuse du hockey canadien. «Merci à @GermanDiplo. Félicitations pour votre première tentative de conquérir l'or! Nous nous rappelons notre première médaille d'or en hockey sur glace comme si c'était hier... 1920 pour être exact».

Le tout au-dessus d'une photo en noir et blanc de la sélection canadienne de l'époque. L'Allemagne a créé une énorme surprise en éliminant le double tenant du titre pour se qualifier pour la finale, où elle retrouvera dimanche les athlètes olympiques de Russie.

Thanks @GermanyDiplo. Congrats on your first shot at gold! We remember our first gold medal match in #IceHockey like it was yesterday… 1920 to be exact. #PyeongChang2018 pic.twitter.com/3rKIonBGDN