Ce que vous avez raté durant la nuit

Les quatre snowboardeurs suisses engagés dans l'épreuve du slopestyle ont échoué en qualification. Jonas Bösiger et Nicolas Huber, en lice dans la deuxième série, n'ont pas réussi à faire mieux que Moritz Thönen et Michael Schärer, qui avaient été sortis un peu plus tôt dans la première série. Ces qualifications ont été dominées par l'éblouissant canadien Max Parrot (87,36), son compatriote Mark McMorris (86,83) et le Norvégien Markus Kleveland (83,71). La lutte pour l'or, dimanche à 02h00, promet des étincelles.

Mark McMorris is insane ???? pic.twitter.com/lnZQCfE9Us — Vanessa Jang (@vanessajang) 10 février 2018

Max Parrot is decent too.... pic.twitter.com/FejSKBolf3 — Vanessa Jang (@vanessajang) 10 février 2018

Entre un vent capricieux qui a parfois un peu déstabilisé les freestylers puis une neige qui s'est réchauffée avec l'apparition du soleil sur le Parc Phoenix et a ainsi posé des problèmes de vitesse lors des sauts, les conditions étaient délicates sur le parcours. Mais, indépendamment de cela, les Suisses, au mieux considérés comme des outsiders (pour une place en finale, pas pour le podium), n'ont tout simplement pas su se sublimer.

Les athlètes américains ont fait le show au moment de l'échauffement. Peut-être inspirés par la conquête spatiale d'Elon Musk, le propriétaire de Space X et Tesla, ils ont mimé des pas d'astronautes.

Retrouvez un aperçu du parcours dans la vidéo suivante:

Feuz en toute décontraction, Gisin qualifié

Le 3e et dernier entraînement de la descente a vu Vincent Kriechmayr s'imposer devant Aksel Lund Svindal. Devant au dernier temps intermédiaire, Beat Feuz (36e à 3''19) a relâché son effort bien avant la fin.

«Comme le départ a été abaissé hier, il était important pour moi de skier fort et d'essayer certaines choses, a raconté Beat Feuz au micro de la RTS. J'ai coupé mon effort pour économiser un peu d'énergie, car on a eu une semaine chargée avec trois entraînements et la course dimanche. Pour l'heure je me sens bien, la nervosité n'est pas encore arrivée. Mais il en faudra un peu pour être performant, comme avant chaque départ en Coupe du monde, tout au long de ces deux minutes qui détermineront nos destins olympiques.»

Dans le camp suisse, la dernière inconnue de cet ultime test chronométré était de savoir qui allait décrocher la quatrième place pour la course de dimanche au côté de Feuz, Gilles Roulin et Mauro Caviezel. Selon toute vraisemblance, le dernier ticket devrait échoir à Marc Gisin. Quatorzième à 1''12 de Kriechmayr, l'Obwaldien a devancé Carlo Janka (16e à 1''19) et Patrick Küng (19e à 1''49). «Je me réjouis, a confié le frère de Dominique et Michelle. Avec cette sélection interne, ç'a été trois jours intenses. Mais je dois encore régler beaucoup de détails pour perdre moins de temps sur les meilleurs.»

Last chance fancy pants...and I took it. I‘m gonna start in tomorrow’s Olympic Downhill… https://t.co/LEEa1SZjV0 — Marc Gisin (@marcgisin) February 10, 2018

Jovian Hediger rencontre le président

Encore de repos samedi, le fondeur vaudois Jovian Hediger en a profité pour poser avec le président de la Confédération Alain Berset.

Très honoré d‘avoir fait la connaissance de notre président de la confédération ????????#TeamSUI #allin4pyeongchang pic.twitter.com/qE2T5svosb — Hediger Jovian (@hedigerjovian) February 10, 2018

Curling: deux défaites pour le double mixte

L'équipe de Suisse s'est inclinée pour la deuxième fois de suite, 7-2 contre les favoris canadiens, lors du tour préliminaire du tournoi olympique. Jenny Perret et Martin Rios sont passés à côté de leur sujet et devront se reprendre contre la Corée du Sud (12h05).

Face à l'unique formation composée de deux joueurs ayant déjà goûté au plus haut niveau en curling classique (Kaitlyn Lawes a été médaillée de bronze à Sotchi-2014 et John Morris champion olympique à Vancouver-2010), la Seelandaise et le Glaronais ont évolué loin de leur niveau habituel.

Battue vendredi par la Norvège après une entame de tournoi parfaite (trois succès), la Suisse conserve de bonnes chances de se qualifier pour les demi-finales. Un succès contre les Coréens serait, d'ailleurs, pratiquement décisif. Normalement, une victoire au moins dans les deux derniers matches (dimanche contre l'OAR) devrait être suffisante pour Perret et Rios. (ats/nxp)