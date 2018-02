Ce qu'il ne fallait surtout pas rater cette nuit

Curling: les dames entretiennent l'espoir

La Suisse conserve une chance minime dans le tournoi olympique. Le quatuor composé de Marlene Albrecht, Manuela Siegrist, Esther Neuenschwander et de la skip Silvana Tirinzoni a largement battu les Russes du Team OAR (11-2) cette nuit. Avec deux succès en six matches dans le Round Robin, les filles du CC Aarau ne sont pas encore éliminées. Mais elles sont condamnées à gagner leurs trois derniers duels du tour qualificatif, le prochain ce lundi à midi face à la Grande-Bretagne.

Snowboard: Sina Candrian en finale

Sina Candrian sera la seule Suissesse vendredi en finale du Big Air. La Grisonne a pris le 8e rang des qualifications. Sous pression après avoir chuté à la réception de son premier saut, celle qui a terminé 7e du slopestyle au début de la quinzaine a tenu bon sur son deuxième essai. Elle a manqué son «grab» -, mais les 86,00 points récoltés lui ont suffi pour arracher sa place dans le top 12. Tout devant, la favorite Anna Gasser a impressionné en récoltant 98,00 points sur son second saut.

That was the best contest I have ever seen in Womens snowboarding . Hands up. To all the girls! Today we sent. Progression at its finest. — Aimee Fuller (@aimee_fuller) 19 février 2018

Ski alpin: Suter et Flury qualifiées

Corinne Suter et Jasmine Flury s'élanceront pour la descente, mercredi à 3 heures. A Jeongseon, la Schwytzoise a pris la 5e place du deuxième entraînement, tandis que la Grisonne a été retenue sur choix des entraîneurs après son 10e rang obtenu. Déjà assurées de concourir, Michelle Gisin a terminé 7e après un début tracé parfait et Lara Gut a réalisé le 13e temps. En haut du classement, on retrouve Stephanie Venier devant Sofia Goggia et Lindsey Vonn. Mais l'Américaine, super favorite, s'est relevée en fin de manche.

Ski alpin: un Français exclu des JO

Mathieu Faivre a été prié de quitter les JO de Pyeongchang et de rentrer en France «pour raison disciplinaire». Septième du slalom géant olympique dimanche, le Français «a tenu après la course des propos qui ne sont pas dans l'esprit de l'équipe, et il n'est pas retenu pour l'épreuve par équipe» prévue samedi. Il avait notamment déclaré, déçu de sa performance: «Si vous saviez ce que j'en ai à faire du tir groupé collectif... Je suis là pour ma pomme, pour faire ma course.»

Patinage - danse: le sein qui dépasse

Les Canadiens Tessa Virtue et Scott Moir ont remporté le programme court de danse sur glace et pris la tête de la compétition. Les champions olympiques en 2010 à Vancouver ont totalisé 83,67 points, soit un point de plus que l'ancien record, pour devancer leurs rivaux français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron (81,93 pts). Ces derniers ont semblé déstabilisés par un problème de costume qui a laissé apparaître un sein de Gabriella Papadakis en début de programme. Ils restent toutefois bien dans la course avec un retard de seulement 1,74 points avant le programme libre mardi.

@radiopirate @doomdumas @gerrypizza @jefffillion C’tu moi ou la patineuse francaise Gabriella Papadakis a un nipple qui cherche de l’air!! pic.twitter.com/NGp2OGwAJZ — John Guy Aziz (@unpirate) 19 février 2018

Team Event: sélection suisse connue

Cinq Suisses ont été retenus pour le Team Event, programmé samedi. Wendy Holdener, Denise Feierabend, Daniel Yule, Luca Aerni et Ramon Zenhäusern ont été sélectionnés pour la compétition par équipes, qui fait son entrée au programme olympique. La Suisse fera partie des candidats au podium de ce Team Event.

La sélection suisse pour le Team Event de samedi: Wendy Holdener, Denise Feierabend, Luca Aerni, Ramon Zenhäusern et Daniel Yule. #skialpin #PyeongChang2018 — Stéphane Combe (@Stephane_Combe) 19 février 2018

(jsa/ats/nxp)