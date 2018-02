Bilan positif pour la Maison Suisse aux JO 2018

Le bilan de la participation suisse aux Jeux olympiques d’hiver de Pyeongchang, incarnée par la Maison de la Suisse, est positif, selon Présence Suisse. La Suisse a marqué des points autant au niveau sportif qu'en «termes de promotion».

La Maison de la Suisse a ouvert le 7 février. Elle «a touché plus de 100'000 personnes sur le site des JO», indique le DFAE dans un communiqué. La moitié des visiteurs y ont profité des activités offertes, dont la patinoire artificielle et les cours de ski.

Les treize médailles helvétiques ont également été dignement fêtées dans la Maison de la Suisse. «Nos athlètes ont brillé dans tous les domaines (...). Notre Maison de la Suisse à Pyeongchang a quant à elle brillé par son côté plaisir hivernal typiquement helvétique, qui en a fait un lieu très couru et qui aurait aussi pu nous valoir une médaille d’or!», a déclaré l’ambassadeur Nicolas Bideau, chef de Présence Suisse, cité dans le communiqué.

La Maison de la Suisse a par ailleurs «fait l’objet de plus de 250 articles et reportages dans la presse coréenne et internationale, où elle a trouvé un écho favorable», souligne le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Elle a notamment accueilli le président de la Confédération, Alain Berset, pour l’ouverture des Jeux, ainsi que Guy Parmelin, ministre des sports, le président du CIO Thomas Bach et «de nombreux membres de gouvernement coréens et étrangers».

La gastronomie suisse a également été à l'honneur dans la Maison de la Suisse. «Quelque 2,4 tonnes de fromage, 5000 saucisses, 6000 bières et 1800 bouteilles de vin suisse» y ont été consommées par plus de 20'000 personnes.

Suisse «prédestinée» pour les JO

Les visiteurs ont également pu y découvrir la candidature de la Suisse pour les Jeux olympiques d’hiver 2026 sur le site de Sion.

«Notre présence aux JO l’a montré: que ce soit dans le domaine du sport, de l’hospitalité ou des médias, la Suisse est prédestinée à accueillir les Jeux olympiques d’hiver», assure Nicolas Bideau.

Pendant les Jeux paralympiques, du 9 au 18 mars 2018, la Suisse sera également présente dans la Maison des Alpes, rappelle le DFAE. Cette maison hébergera également l’Allemagne et l’Autriche. (ats/nxp)