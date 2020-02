Objectif globe pour Corinne Suter

Corinne Suter retrouve ce week-end Crans-Montana, la station dans laquelle elle était montée sur son premier podium de Coupe du monde. C’était il y a un an, quelques semaines après son double exploit (bronze en super-G et argent en descente) aux Mondiaux d’Åre. Sur le Haut-Plateau, les soucis de chronomètre avaient tourné en faveur de la Schwytzoise, qui avait grimpé de la 5e à la 3eplace après un réexamen des temps. «Oui, c’était très spécial de vivre ce premier podium dans ces circonstances, sourit la skieuse de 25ans. J’avais emmené avec moi les ondes positives de Suède et elles ne m’ont plus quittée.»

Car Corinne Suter n’est pas retombée de son nuage: cinq podiums ont suivi celui obtenu dans la station valaisanne. Dont deux premières victoires en Coupe du monde, en descente et en super-G, qui ont mis fin à une période de soixante courses sans succès chez les Suissesses. «J’ai moins de pression et je suis beaucoup plus libérée», avoue la skieuse aux journalistes présents dans le salon de son hôtel avec vue sur la vallée du Rhône. L’attention est forte autour de celle qui domine à la fois le classement de la descente et du super-G.

Sixième Suissesse sacrée?

À Crans-Montana, les deux descentes programmées vendredi et samedi, avant l’épreuve des finales de Cortina, peuvent la couronner reine de la vitesse. Elle serait alors la sixième Suissesse de l’histoire à soulever le globe de la spécialité. «J’y pense uniquement lorsque j’enfile le dossard rouge de leader, confie la Schwytzoise. Mais je n’en fais pas une fixation.» En l’absence de Mikaela Shiffrin, Ester Ledecka (à 64 points) et Federica Brignone (à 83 points) menacent le sacre de la Suissesse.

Devenue en un an la locomotive de la vitesse helvétique, Corinne Suter emmène dans son sillage une équipe prête à déclasser l’Autriche, après trente ans de règne. «Je regarde les écarts du classement des nations après chaque course, rigole Michelle Gisin. Normalement on est seuls. Là, on réfléchit collectif.» Wendy Holdener, qui a partagé le podium en super-G avec Corinne Suter il y a dix jours à Garmisch, se dit boostée par toutes ces performances helvétiques. «J’aimerais qu’on gagne ce classement des nations pour pouvoir faire une fête en fin de saison», lance celle qui fait partie des favorites du combiné dominical. Il règne une douce euphorie au sein de l’équipe de Suisse. À Corinne Suter et ses coéquipières d’en profiter devant leur public.