Une chute terrible et des Suisses en vue en Moto2

Yamaha n’avait plus gagné de GP depuis la victoire de Valentino Rossi, fin juin 2017, sur le circuit d’Assen. Cette longue période de doutes s’est terminée à Phillip Island, grâce à Maverick Viñales, qui a pris la tête au huitième tour, pour ne plus la quitter.

La course a été marquée par l’effrayante chute du Français Johann Zarco (Yamaha), à pleine vitesse sur la ligne droite, après un contact avec le champion du monde Marc Marquez (Honda), contraint à l’abandon. Zarco s’est relevé, indemne. Le podium est complété par Andrea Dovizioso (Ducati) et la Suzuki d’Andrea Iannone.

Thomas Lüthi (Honda) finit une nouvelle fois à la pire des places, la seizième, derrière le Belge Xavier Siméon; le Bernois est ainsi le dernier pilote régulier de la classe reine à ne pas avoir marqué de points mondiaux cette saison.

Les Suisses brillent

En Moto2, la journée a été bonne pour les deux pilotes suisses en lice. Dominique Aegerter (6e) signe son meilleur résultat de la saison, comme Jesko Raffin (8e), sur ce circuit qu’il adore: «Cela fait du bien au moral. Au mien et à celui de toute l’équipe», explique Aegerter. «Je n’étais pas loin du podium mais malheureusement, aujourd’hui, je n’étais pas assez fort sur les freins pour pouvoir prétendre à beaucoup plus. Et puis, une petite erreur à six tours de la fin m’a fait perdre le contact.»

On imaginait retrouver Jesko Raffin, le remplaçant de luxe, avec un large sourire sur ses lèvres. Erreur: «Comment être content? De tout le week-end, je perdais 10, parfois même 15 km/h en vitesse de pointe sur la ligne droite. Je me suis ainsi retrouvé en début de course avec des pilotes plus lents, mais je n’arrivais pas à m’en débarrasser facilement. Quand enfin j’ai émergé du second groupe, j’étais le plus rapide de tous en piste, mais le peloton qui s’est battu pour les six premières places ne m’a pas attendu», précise le champion d’Europe Moto2 2018.

