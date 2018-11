Tom Lüthi de retour en Moto2

L’histoire n’est, décidément, qu’un éternel recommencement: 11 h 48, ce vendredi 23 novembre 2018, une Kalex Moto2 flanquée du No 12 quitte le couloir des stands du circuit de Jerez de la Frontera. Tom Lüthi est de retour dans «sa» catégorie, celle où il a connu le plus de succès – deux titres de vice-champion du monde en 2016 et 2017.

Recommencement, vraiment? Non, car la catégorie intermédiaire des GP vit une mue importante: un trois cylindres 765 cm3 Triumph a remplacé le 600 Honda qui équipait les Moto2 depuis l’apparition de la catégorie, en 2010. Et Thomas Lüthi découvre une nouvelle équipe, le team allemand Dynavolt Intact dirigé par Jürgen Lingg. Le voilà donc redevenu élève attentif, lui qui sera le plus capé des pilotes de la catégorie en 2019: «L’organisation de l’équipe est impressionnante, l’état d’esprit me plait beaucoup, c’est exactement ce qu’il me faut.» Reste l’essentiel: dans cette «nouvelle vie», Tom Lüthi est redevenu un élément parmi d’autres; sa saison compliquée en MotoGP, l’appétit toujours plus grand des jeunes loups font que, malgré sa grande expérience et la qualité de son palmarès, il n’est pas forcément considéré comme le favori pour le titre mondial. Ce qui n’est d’ailleurs pas un mal pour lui, dans la mesure où derrière ses allures de garçon calme, on sait que bout une volonté de bien faire, parfois de trop bien faire, qui peut lui poser des problèmes.

Faire profil bas

Alors, pour ce retour, quoi de mieux de faire profil bas: «C’est une belle moto, intéressante à rouler, même si nous n’en sommes qu’au premier jour de travail. Il m’est difficile de faire des comparaisons avec la Moto2 que je connaissais et plus encore par rapport à la MotoGP. C’est une toute nouvelle histoire qui a commencé ce matin.» Premier verdict d’une journée marquée par la chute du champion du monde Moto3, Jorge Martin (fracture du pied droit et de l’humérus gauche): douzième chrono pour le No 12. (nxp)